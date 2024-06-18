水湳洞選煉廠台電整治蓋步道 侯友宜：土地無償使用願接手營運

水湳洞選煉廠又被稱為「十三層遺址」。（資料照）

2024/06/18 19:00

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市瑞芳區水湳洞選煉廠遺址見證當地礦業輝煌歷史，3條廢煙道是昔日台灣金屬礦業公司排放煉銅廢氣而建，土地重金屬污染被列為管制區禁止進入，市議員林裔綺今（18）日質詢指出，台電規畫水湳洞污染場址整治計畫，設置步道供觀光，環保局委員會審查意見要求台電敘明步道後續營運營運單位，台電希望觀光旅遊局接手營運。市長侯友宜說，若台電願將土地無償提供使用，願指派觀旅局接手後續經營。

林裔綺說，因重金屬污染嚴重列為管制區禁止進入，讓水湳洞優美遺跡埋沒荒草間，地方民意希望可以先恢復觀光，台電願意回應地方需求，已提出整體規劃方案，除了停車場，也將設置一個步道，串連歷史建築保存區與景觀保存區，以木棧道鋪面阻隔污染物，外側規劃設置3公尺隔離綠帶作為緩衝區，避免民眾擅入污染區；整治計畫預計7年內完成。

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林裔綺指出，環保局審查委員會要求，整治計畫須敘明後續步道營運管理權責單位，台電才能著手開始整治、蓋步道，台電反映觀光遊憩不是台電的業務範疇，而且步道多數土地為國有財產署所有，位於「新北市瑞芳特定風景區」希望市府經營管理。她問，市府是否願在7年後接手步道營運管理，以便整治計畫可以通過環保局審查往下一步邁進，不要功虧一簣？

侯友宜說，台電把環境整治好，讓大家可以充分利用，若台電願將土地無償提供市府使用，他願意指派觀旅局接手後續經營、維護管理，市府願意跟台電事先協調細節，沒問題未來就由新北市接手。

水湳洞「十三層遺址」廢煙道區域重金屬污染嚴重禁入，但仍有許多人闖入拍照注。（資料照）

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