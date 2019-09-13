超美！「台版天空之城」十三層遺址點亮 萬人爭睹

2019-09-13 20:55

〔記者俞肇福／新北報導〕塵封了33年的新北市瑞芳區「水湳洞選煉廠遺址」，今晚7點由台電公司與文化總會共同在中秋夜舉辦「點亮十三層遺址」的點燈儀式；由於連日來，台電公司彩排試燈吸引大批攝影玩家拍攝，在臉書與LINE群組瘋傳，讓今天晚上點燈會場湧入逾萬人到場參與。

台電董事長楊偉甫表示，塵封33年的水湳洞選煉廠今天以公共藝術方式重生，希望讓外界了解台電除了肩負穩定供電責任外，也重視文化發展，未來也會進一步檢討遭列管地區並逐步開放。

楊偉甫表示，今天晚上點燈儀式過後，明天起視天氣情況，將會每晚6至9點都會點亮，歡迎民眾探索超美夜遊新秘境。

台電說明，十三層遺址過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬物質列為污染控制場址，楊偉甫提到，台電已持續與相關環保主管機關溝通，將重新檢討必要管制區，未來經過處理區域可能以漸進式的方式活化利用並逐步開放。

台電十三層遺址燈光由曾為美國自由女神像設計燈光的國際照明大師周鍊，與知名照明設計團隊「一隱照明設計顧問」共同策劃，主持設計師朱文英說明，十三層照明設計搭配15種不同瓦數與角度共約360組的燈具，燈光色溫部分則選定2100K（色溫單位）低色溫黃光搭配琥珀色光的黃金組合，今晚中秋夜正式點亮，期望融入十三層過往礦業歷史文化的黃金風華。

今晚現場除包括行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、文化部長鄭麗君、新北市副市長吳明機、基隆市府秘書長李銅城以及在地里長、宮廟耆老賢達等貴賓都特別到場響應。

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