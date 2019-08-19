水湳洞「陰陽海」污染數十年？學者：大誤會

2019-08-19 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳區水湳洞十三層遺址被喻為「龐貝古城」、「天空之城」的世界文化遺產潛力點，但因下方臨海的水湳洞「陰陽海」，數十年來背負選煉場造成海域污染的污名。但學者研究發現，陰陽海的形成是一種自然的地質反應，根本與選煉場無關。

十三層遺址的荒涼感深受影視業者喜愛，多首知名歌曲MV均在此拍攝，許多遊客都喜歡到此取景拍照，新北市政府計畫為十三層遺址打造夜間光雕藝術，交通部長林佳龍也表示，將以專業級藝術眼光點亮水湳洞，打造世界級十三層遺址光雕藝術。

很多人認為陰陽海是早期開採金瓜石礦區及十三層選煉場所造成的水污染的「遺毒」，但據聯合新聞網報導，國立台北科技大學資源工程研究所副教授余炳盛說，這根本和選煉場無關。

報導指出，十三層選煉場停業30多年了，陰陽海也沒消失，余炳盛說，金瓜石山上有很多黃鐵礦，風化後會溶入水中，黃金瀑布就是氧化鐵造成，流到海裡，鐵離子碰到鹼性海水，反應更激烈，這是一種自然的地質反應，不是被污染。

據了解，十三層遺址原本是建造於1933年的選礦煉製廠，因依山傍海層層堆疊而上，礦工和居民習稱之為「十三層」，1985年歇業後，現在委由台電管理；位於瑞芳水湳洞的十三層遺址，只要經過了台2線濱海公路陰陽海路段，轉頭往山上方向就能見到荒涼的十三層遺址，民眾稱之為「天空之城」或「龐貝古城」。

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