不是污染…台南安平港出現陰陽海

2019-06-23 12:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境小組研究員晁瑞光執行空拍時，發現安平港出現陰陽海，疑似遭工廠排放廢污水。台南市環保局今天派員至現場稽查採樣，發現安平港海域水面未見船舶洩漏或其他油污之污染，初步判定是港區內海藻增生造成的色差所致。

環保局表示，現場採樣測試結果，PH 7.76、溶氧4.63 mg/L，均屬正常範圍，且稽查人員現場採樣的水質清澈，並未有油花或異常水色。採集樣品後將再進一步分析SS、COD、BOD、氨氮及重金屬進一步確認。

環保局說，每年進入夏季後，安平港與鄰近海域水色，經常發生明顯差異。由於安平港屬於封閉港，港區內主要有安平區運河生活污水排入，為水中藻類帶來營養鹽，也帶來大量的淤泥沉積，根據過去調查紀錄，沉積淤泥厚度約30至40公分，而沉積的底泥可能受水面溫度升高產生翻騰現象，因此底泥及澡類大量繁殖等因素，都有可能造成海水顏色有深淺差別。這種現象在桃園、高雄其他類似封閉港或河川出海口處都會出現，去年環保局也針對這種情形進行過調查。

環保局長林淵淙表示，根據現場檢測結果，請民眾放心，色差不是污染造成的。環保局每月均定期稽查台南市漁港及商港及各式船舶，除現場查核船舶是否洩漏油污，每月也定期針對安平港水質監測，皆符合標準；另針對上游安平運河，每月也採樣監測，水質較去年同期改善。

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