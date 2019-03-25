台南也有神隱少女場景？ 水中鐵道別有用途

2019-03-25 22:04

［記者劉婉君／台南報導］宮崎駿動畫《神隱少女》中的水中鐵道，在台南市也看得到？有民眾發現，2月底才開幕的台灣船園區內，也有一段隱沒在水中的鐵道，令人聯想起動畫中，女主角千尋搭乘海上電車的場景。

台灣船園區緊鄰安平港，台南市導覽解說員盧芳蕙說，當地即是2009年時打造台灣船的基地，這段從岸上延伸到水中的鐵道，是配合台灣船下水及上架而建，附近的造船廠裡雖然也有類似的鐵道，不過只有雙軌，僅能供小船使用，台灣船園區的鐵道則是4軌，大船可以使用。

民眾站在台灣船前，就能看到鐵道從船底一路向安平港延伸，另一段隱沒在水裡，對於神似《神隱少女》場景的聯想，一路陪伴台灣船從打造到開園的盧芳蕙認為，可以有很多想像。

她說，一般船隻有時必須上架清除卡在船底的海底生物，或是為船身補漆，其至修理引擎等，每次上架約3至5天，而台灣船平時保養及照顧也需要經費，建議可以將鐵道出租給民間的造船廠商，如此一來不僅可以做為維護台灣船的費用，也可以成為讓民眾認識造船產業的活教材。

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