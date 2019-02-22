雀榕愛上黑板樹 台灣船園區有夫妻樹奇景

2019-02-22 10:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化局規劃台灣船園區，即將於2月28日啟用，目前正緊鑼密鼓進行各項準備，除了台灣船，工作人員意外在園區內發現1組「年輕」的夫妻樹，有1株雀榕附生在黑板樹上，兩樹相依偎，盤根錯節，有如夫妻共生，也為園區帶來浪漫氛圍。

七甲花卉產銷班班長黃毅斌指出，台南生態豐富，有不少地方都可見到雀榕蹤跡，但濱海地區出現雀榕附生在黑板樹上，雨露同霑，相偎相伴，卻也罕見，目前雀榕樹齡約僅4、5年，與附生的黑板樹相比，顯得相當嬌小，但因成長迅速，日後有可能與黑板樹並駕齊驅，屆時兩樹共生共榮，將會更有看頭。

台南市文化局指出，台灣船園區將重現台灣17世紀海上盛事之景，除了展出國內第一艘大型仿古船外，並將結合公共藝術以戶外博物館概念營運，由藝術家劉國滄以大型鋼構裝置等複合媒材加上數位影音，不只展示船體，也傳承即將失傳的船舶修復工藝以及弘揚海洋教育。

目前園區工程已經進入收尾階段，在討論景觀規劃時，工作人員意外發現這兩棵年輕的夫妻樹，經過討論後，決定維持兩樹現狀，除了可以提供生態觀察，也增加園區話題。

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