台南「台灣船園區」 228連假起開放

2019-02-18 23:31

［記者劉婉君／台南報導］台南市仿古木造帆船「台灣成功號」，於2011年就已打造完成，歷經航訓時主桅斷裂、修復，台南市文化局規劃「台灣船園區」，將於228連假起，開放入園參觀。

台灣船園區鄰近安平新地標「大魚的祝福」，園區內除了可參觀台灣船，4組公共藝術也分別以鯨背、桅等為意象，週六、日及假日還有台灣船的故事動畫播放，帶民眾感受大航海時期的歷史。

文化局表示，台灣船依據日本平戶市松浦史料館收藏的18世紀初「唐船之圖-台灣船圖」，結合造船技師、傳統匠師、歷史與船舶學者共同合作，以1：1仿造，船長30公尺、寬7.6公尺、主桅高28公尺、重約300公噸，2011年打造完成，同年底航訓時即主桅斷裂，2015年起歷時1年完成修復。

文化局指出，園區開放後，可與「大魚的祝福」、林默娘公園、德陽艦、億載金城、運河博物館等周邊景點串連，形成文化新亮點。

台灣船園區採收費入園，全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件享半票優惠，6歲以下兒童及70歲以上國民憑證免費入園，開放時間為週一至週五上午10時至下午6時，週六、日延長至晚上8時30分。

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