水湳洞十三層遺址擬增夜間光雕 林佳龍表態支持

2019-03-03 22:18

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區水湳洞十三層遺址是世界文化遺產潛力點，市長侯友宜今天邀請交通部長林佳龍勘查，擬發展夜間光雕，吸引國際觀光客；林佳龍當面表達支持，建議可邀請國際級照明設計大師，以專業級藝術眼光點亮水湳洞，打造世界級十三層遺址光雕藝術。

十三層遺址原本是建造於1933年的選礦煉製廠，因依山傍海層層堆疊而上，礦工和居民習稱之為「十三層」，1985年歇業後，現在委由台電管理；位於瑞芳水湳洞的十三層遺址，只要經過了台2線濱海公路陰陽海路段，轉頭往山上方向就能見到荒涼的十三層遺址，民眾稱之為「天空之城」或「龐貝古城」，十三層遺址的荒涼感深受影視業者喜愛，多首知名歌曲MV均在此拍攝，許多遊客都喜歡到此取景拍照。

侯友宜指出，水湳洞美景結合在地文化、餐飲及住宿服務，可以不影響在地景觀之方式，保有原貌。未來在十三層遺址打造夜間光雕藝術，期待可創造水湳洞景點的新感受，吸引國內外遊客於夜間優游於水金九之美。

林佳龍當場表示支持，並舉台中花博前例，邀請國際級照明設計大師周鍊，以專業級藝術眼光點亮水湳洞，打造世界級十三層遺址光雕藝術。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/