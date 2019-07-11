瑞芳水湳洞候車亭全新觀景平台 看山看海360度眺望

2019-07-11 11:36

〔記者林欣漢／新北報導〕陰陽海是新北市瑞芳區知名觀光景點，但地點位於台2線濱海公路旁，很多遊客為了取得最佳的拍照角度，常在車流交織的情況下穿越馬路、或在馬路邊照相，險象環生，瑞芳區公所在水湳洞十三層遺址前設置2層樓的觀景平台，讓遊客飽覽360度美景時，不用再擔心與車爭道的危機。

陰陽海位於瑞芳區水湳洞聚落北側，是東北角濱海地區的特殊地景，因海灣中的海水顏色呈黃褐色，與外海正常海水的湛藍色形成鮮明對比而得名，主因是金瓜石山脈蘊含黃鐵礦，不易溶於水的三價鐵梨子化合物Fe3+，流入海水形成氫氧化鐵，加上吸附了泥沙，形成黃褐色懸浮物，黃色與碧藍的海水交錯形成漸層式的海岸線奇景。

瑞芳區長王坤南表示，水湳洞站是788、826、856、891當地重要公車路線，候車亭前方是陰陽海，後方為十三層遺址，周邊還有著名的黃金瀑布及報時山步道，下公車後只要走幾步路至觀景台上，就可以360度飽覽金瓜石之美，感受小鎮山海風情。

王坤南說，東北角地區潮溼多雨，為提供遊客更好的候車環境，向市府爭取220萬經費整建候車亭及增建觀景平台，今年4月完工。平台長20公尺、寬5公尺，遊客可以一覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景，也能遮陽躲雨，是一座兼具觀景的多功能候車亭，大幅提升觀光旅遊品質外，許多國內外旅客候車時拍照打卡，更讓大家觀看到瑞芳海天美景。

上班族李小姐說，她每天都要從金瓜石、基隆通勤上下班，由於候車常需等待，有了觀景平台「一邊等車還能一邊看風景，不急不躁，頗能舒緩心情。」假日景觀平台賞景後，也可串連周邊黃金瀑布、黃金博物館等景點，一旁的水湳洞漁港，還是電視劇「我們與惡的距離」拍攝場景，山腳下也有許多特色小吃，很適合暑假闔家出遊。

民政局專門委員陳耀川表示，新北市各區里小型基層建設常依地方需求不同而有不同風貌，除了水湳洞候車亭，新山里金石橋下的整地植栽等綠美化工程也完成整建，提供市民更舒適的環境。

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