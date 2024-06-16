畢業季徵才 新營就業中心推多項補助

畢業季、暑期打工熱潮，新營就業中心將於6月18日辦理聯合徵才活動，推「跨域就業津貼」等補助，邀11家在地企業釋出近200個工作機會。（圖由新營就業中心提供）

2024/06/16 11:09

〔記者王涵平／台南報導〕畢業季、暑期打工熱潮，新營就業中心將於6月18日辦理聯合徵才活動，推「跨域就業津貼」等補助，邀11家在地企業釋出近200個工作機會，歡迎求職者踴躍參加。

新營就業中心表示，住在後壁的小真肩負扶養家人的重擔，卻遲遲找不到當地適合的工作，經新營就業中心就服員深度諮詢與技能盤點後，發現小真具備照顧服務員資格，且不排斥異地工作，鼓勵擴大尋職範圍，搭配運用「跨域就業津貼」推介到永康的長照機構進行到府沐浴服務，目前已穩定就業2個月，每月還可申請「異地就業交通津貼」，減輕一筆不小的通勤負擔。

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18日在新營南紙里活動中心舉辦徵才，9家現場徵才，包含台灣普力關懷協會、東興大理石、瑞松科技彩繪、全聯實業、台大物流、廣吉食品、宥盛科技、名翔貿易、帝寶工業、新晟水泥及樺嶺企業；另，新營三和紙業及太陽堂餐飲則以代收履歷服務為主打。

新營就業中心指出，為鼓勵勞工拓展求職範圍，提升跨區域就業意願，勞動部積極推動「跨域就業津貼」及「青年跨域就業津貼」，就業交通、搬遷、租屋通通有補助。

新營就業中心主任胡瑞娟表示，距離不應成為就業的阻礙，搭配勞動部跨域補助政策，可擴大求職範圍增加錄取機會。

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