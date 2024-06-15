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中捷砍人案快滿月！車站配防暴鋼叉 保全增防割背包、手套和辣椒水

中捷保美新增隨身防割背包、防割手套及辣椒水，車站配置防暴鋼叉，演練保全及站長持防護裝備與歹徒對峙。（中捷提供）

中捷保美新增隨身防割背包、防割手套及辣椒水，車站配置防暴鋼叉，演練保全及站長持防護裝備與歹徒對峙。（中捷提供）

2024/06/15 23:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運上月21日發生車廂內砍人案震驚社會，中捷昨天凌晨在市政府站舉行多重災害模擬演練，模擬歹徒於車廂內持刀攻擊，行控中心展開應變措施，其中捷運保全近期新增隨身防割背包、防割手套及辣椒水等防護裝備，車站也增加配置防暴鋼叉，使用防護裝備的技能，警消也到場加入演練。

中捷表示，此次演練模擬一名歹徒搭乘水安宮站一月台列車，列車行駛中拿出所帶的刀具攻擊砍傷旅客，車上旅客按壓緊急按鈕，向對講機通知行控中心，中心監視系統自動鎖定該車廂內影像發現後，設定列車在市政府站一月台駐留，指示市政府站長前往待命，同步通知捷運警察及轄區警察；列車保全、隨車人員持防護裝備，旅客也陸續拿出隨身雨傘、背包及列車上滅火器共同防禦歹徒。

列車抵達市政府站後，站務人員緊急疏散旅客，統計回報受傷旅客人數及傷勢，並處置傷患，行控中心通報救護車協助，此時站長與保全則在月台持續與歹徒對峙，保全近期新增隨身防割背包、防割手套及辣椒水等防護裝備，車站也增加配置防暴鋼叉，演練使用。

中捷指出，危安事件應變期間，行控中心在車站及列車不斷透過廣播及跑馬燈，加強引導旅客利用隨身物品進行防衛，同時指示市政府站暫停營運。警察及救護車隨後相繼抵達市政府站，在警方制伏歹徒、受傷人員送醫、現場完成調查蒐證後，系統恢復正常運轉。

中捷演練旅客拿起車上滅火器與中捷保全合力防禦歹徒。（中捷提供）

中捷演練旅客拿起車上滅火器與中捷保全合力防禦歹徒。（中捷提供）

中捷演練旅客按壓緊急對講機。（中捷提供）

中捷演練旅客按壓緊急對講機。（中捷提供）

中捷演練救護人員抵達現場將受傷旅客送醫。（中捷提供）

中捷演練救護人員抵達現場將受傷旅客送醫。（中捷提供）

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