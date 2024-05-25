中捷隨機砍人引社會恐懼 警拍影片傳授自保技巧
2024/05/25 09:49
〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲的洪姓護專學生，本月21日持3把刀，在台中捷運車廂隨機亂砍人，導致2名乘客受傷，洪生雖已被羈押，但仍引發社會恐慌，台中市警局捷運警察隊在提高見警率之外，今天（25日）也發表短片，傳授遇到危險的自保之道，包括用隨身物品進行自我防衛，例如雨傘、背包、衣物或皮帶等。
捷警隊邀請台中市警察局技術教官林建志，教導民眾如何自保技巧，他提醒民眾，遇到持刀攻擊時，應該優先逃離危險地點，尋求安全地點來保護自己，並可善用隨身物品進行自我防衛，包括雨傘、背包、衣物或皮帶；另外，捷運車廂都有緊急通話鈕，遇到危害時，可以要求距離緊急通話鈕最近的乘客按下通話鈕，並告知站務人員車廂有危險事件發生等，提升民眾安全意識與應變能力。
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至於警力配置，捷運隊表示，案發翌日起（5月22日起）加強勤務作為，規劃班班列車均配賦員警執勤，增加民眾安全感外，在週末假日維安也不打折扣，這兩天假期（本週六、日）都可見台中捷運列車「班班有警察」的勤務作為，另外，在人流量較大的時段，還將加派警力於站體巡邏及守望，確保每一位乘客的安全。