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中捷發生砍人事件後...繼增置鋼叉、臂盾 警啟動第三階段勤務

市警局教官指導中捷保全鋼叉使用技巧。（警方提供）

市警局教官指導中捷保全鋼叉使用技巧。（警方提供）

2024/06/09 14:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運上月21日發生砍人事件釀二傷，震驚社會，台中市警局加強勤務作為，從第一階段規劃列車均配賦雙警執勤，再到單警配隨車員並增置防爆鋼叉、臂盾，從今天起則展開第三階段因應，將18站分為3個區塊，採取「雙警小範圍巡邏守護」，在6至7個站體來回密集巡邏，確保乘客安全。

台中捷運警察隊表示，為增加中捷公司各站保全人員、站務員自我防衛及應變能力，已在18個站體民眾詢問處除原本預置長棍及防護噴霧劑外，增置防爆鋼叉、臂盾，邀請警局技術教官現場指導中捷公司保全、站務人員教育訓練，以有效運用防護裝備，提升各捷運站之安全自衛能量，共同守護乘客安全。

此外，台中市警局在砍人事件後也展開三階段策進作為，第一階段為「班班有雙警」，第二階段則是單警配置隨車員，第三階段從今天開始，考量到過去警力是由各分局、大隊、保四總隊支援，人力吃緊，因此第三階段改為將捷運18個站體切分為三個區塊，每6至7個站體配置4至6名警力方式，用小範圍巡邏取代，每次巡邏勤務配置雙警。

捷警隊表示，新階段勤務之小區域巡邏，係於捷運路線擇3處適當位置之捷運站為據點，並各以該據點為中心，劃分小區域責任區，編排警力於小區域內不斷執行列車巡邏及車站守望，除提升列車及車站見警率，預防犯罪外，也能確保捷運沿線有治安事件發生，務必最短時間趕赴現場處置。

捷警隊同時分析中捷公司近日運量數據，並與去年同期趨勢相較，事件後運量已有回升，經綜合考量精進作為、運量數據分析及整體警力運用情形，調整實施新階段勤務，同時捷運沿線管轄分局第二、第三、第四、第五、第六及烏日分局，仍然持續加強各站體巡簽密度及守望勤務，增加見警率，共同守護捷運安全。

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