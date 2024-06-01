中捷砍人案》被砍高中生今出院 PO照曝傷勢感謝外界關心
2024/06/01 10:55
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運上月21日發生車廂內砍人案震驚社會，20歲的洪姓男子攜帶３把刀進入捷運車廂，隨機攻擊乘客，17歲呂姓高中生及27歲的長髮男許瑞顯慘遭砍傷，昨日許男出院，身中3刀的呂生今天也出院，呂父PO出長長傷口縫合照，及站著準備出院照，看得出來呂生恢復良好。
台中捷運21日發生車廂內砍人案震驚社會，20歲的洪姓男子攜帶3把刀進入捷運車廂，隨機攻擊砍傷乘客，後來被許男及其他乘客英勇制伏，呂生是洪嫌在車廂攻擊的第一個乘客，被砍中3刀，刀刀斷骨，右胸、右肩及後背、右上臂分別有10、12、8公分傷口，造成肋骨及手骨折，其傷勢復原良好，住院11天後出院。
請繼續往下閱讀...
呂父今天PO出兒子住院治療的照片，身上3刀長長的傷口縫合後復原順利，而他也出示各界寄來的關心卡片，感謝大眾。他說，中捷虧錢，現在賺錢的機率也會很低，這次嫌犯亮刀短短2分鐘就造成傷害，希望市長幫忙加強乘客安全，讓小朋友搭乘中捷能安全、家長放心，也希望這件事情不是重重拿起，輕輕放下，不是風頭過了就沒有事了，希望能因此事為乘客織起安全網。
呂父曾在上月案發後提出設計盾牌和安全棍，建議配置在中捷共34個車廂讓乘客防身自保，將籌款及捐款200萬投入，希望讓小孩坐捷運可以不用再擔心，昨天再建議中市府可以參考校園愛心工作隊，將愛媽的概念置換成愛爸，招募體能控制不錯的民眾、退休的警察或者是軍人擔任愛心爸爸，每一趟或每個車廂配置一個愛心爸爸，提供盾牌或安全棍使用，協助保護乘客。