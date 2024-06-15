「光的河流」重現舊綠川 文化資產園區入口意象揭幕

文化部文化資產局入口綠川古道文化地景「光的河流」揭幕。（記者廖耀東攝）

2024/06/15 23:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕舊台中酒廠華麗轉身為文化部文化資產園區，入口綠川古道文化地景「光的河流」今晚揭幕，透過現代化地景作品與舊酒廠建築相輝映，以文化資產觀點融合藝術創造力，形塑光的河流作品及園區入口廣場開放空間，為文資園區注入新活力，透過光的河流，感受河流與城市人文的聯繫。

文化部文化資產局說，文資園區舊址為台中舊酒廠，是台中市水道綠川古道匯聚之處，承載豐富的文化資產和城市記憶，園區入口廣場由建築師廖嘉舜進行空間設計，由藝術家顏名宏創作光的河流文化地景作品，透過光的河流，可見縮放而展開的視野，映入歷史建築群，猶如蜿蜒的時間之河。

請繼續往下閱讀...

文化部文化資產局指出，「光的河流」地景是綠川還未改道前的河道，玻璃帷幕下方保留舊酒廠的瓦片，為當時的地基基礎，走道上則刻有不同年代的時間點，民眾走在上面，白天到夜晚依不同時刻，呈現不同的光影變化，展現不同年代的時光。

「光的河流」地景今晚揭幕，啟動儀式以布袋戲光影藝術展開，文化部常務次長徐宜君、文化資產局局長陳濟民、奧地利台北辦事處副處長Johanna Knoll、布袋戲人間國寶陳錫煌藝師、音樂創作人陳明章等各界人士與會，奧地利表演團隊更是跨界合作演出。

布袋戲大師李天祿之子、布袋戲人間國寶陳錫煌藝師帶領陳冠霖、陳啟豐及李奕賢3位結業藝生，師徒聯手操偶演繹人與城市序曲，帶領現場觀眾穿越「光的河流」進入城市更迭的時空意象，並透過陳明章彈奏月琴和吉他的樂章，奧地利音樂家及光繪/光影藝術團隊，共同創作台灣味又富當代藝術性的戶外光影劇場。

文化資產園區入口綠川古道文化地景「光的河流」，透過現代化地景作品與舊酒廠建築相輝映。（記者蔡淑媛攝）

「光的河流」地景玻璃帷幕下方保留舊酒廠的瓦片，為當時的地基基礎。（記者蔡淑媛攝）

「光的河流」地景走道上刻有不同年代的時間點，白天到夜晚，不同時刻呈現不同的光影變化，展現不同年代的時光。（記者蔡淑媛攝）

陳錫煌帶領結業藝生、師徒聯手操偶，與奧地利劇場舞蹈家貝雅跨界合作演出。（文資處提供）

「光之河流」啟動儀式以布袋戲光影藝術展開。（記者廖耀東攝）

「光的河流」地景作品由藝術家顏名宏創作。（記者廖耀東攝）

文化部常務次長徐宜君（右6）、文化資產局局長陳濟民、奧地利台北辦事處副處長Johanna Knoll、布袋戲人間國寶陳錫煌藝師（右5、音樂創作人陳明章（右4）出席「光的河流」地景揭幕。（文化資產局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法