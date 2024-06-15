「光的河流」重現舊綠川 文化資產園區入口意象揭幕
〔記者蔡淑媛／台中報導〕舊台中酒廠華麗轉身為文化部文化資產園區，入口綠川古道文化地景「光的河流」今晚揭幕，透過現代化地景作品與舊酒廠建築相輝映，以文化資產觀點融合藝術創造力，形塑光的河流作品及園區入口廣場開放空間，為文資園區注入新活力，透過光的河流，感受河流與城市人文的聯繫。
文化部文化資產局說，文資園區舊址為台中舊酒廠，是台中市水道綠川古道匯聚之處，承載豐富的文化資產和城市記憶，園區入口廣場由建築師廖嘉舜進行空間設計，由藝術家顏名宏創作光的河流文化地景作品，透過光的河流，可見縮放而展開的視野，映入歷史建築群，猶如蜿蜒的時間之河。
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文化部文化資產局指出，「光的河流」地景是綠川還未改道前的河道，玻璃帷幕下方保留舊酒廠的瓦片，為當時的地基基礎，走道上則刻有不同年代的時間點，民眾走在上面，白天到夜晚依不同時刻，呈現不同的光影變化，展現不同年代的時光。
「光的河流」地景今晚揭幕，啟動儀式以布袋戲光影藝術展開，文化部常務次長徐宜君、文化資產局局長陳濟民、奧地利台北辦事處副處長Johanna Knoll、布袋戲人間國寶陳錫煌藝師、音樂創作人陳明章等各界人士與會，奧地利表演團隊更是跨界合作演出。
布袋戲大師李天祿之子、布袋戲人間國寶陳錫煌藝師帶領陳冠霖、陳啟豐及李奕賢3位結業藝生，師徒聯手操偶演繹人與城市序曲，帶領現場觀眾穿越「光的河流」進入城市更迭的時空意象，並透過陳明章彈奏月琴和吉他的樂章，奧地利音樂家及光繪/光影藝術團隊，共同創作台灣味又富當代藝術性的戶外光影劇場。
文化部常務次長徐宜君（右6）、文化資產局局長陳濟民、奧地利台北辦事處副處長Johanna Knoll、布袋戲人間國寶陳錫煌藝師（右5、音樂創作人陳明章（右4）出席「光的河流」地景揭幕。（文化資產局提供）