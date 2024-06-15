係金ㄟ！台法交流展在彰化 法國5畫家展出現代國畫

台法交流展在彰化藝術館登場，其中有5位法國畫家嘗試以宣紙、水墨來創作的現代國畫，並將作品裱褙方式來展出。（彰化市公所提供）

2024/06/15 22:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕沒看錯！台法交流展在彰化藝術館登場，其中，最吸睛的就是展出5位法國畫家嘗試以宣紙、水墨來創作的現代國畫，並將作品裱褙方式來展出，讓人體現藝術無國界！

彰化市長林世賢表示，彰化市能夠出現法國畫家的作品，這要感謝策展人陳銘顯，因為陳銘顯是彰化人，長期致力現代國畫與台灣兒童水墨寫生，不只把台灣國家公園生態之美的國畫作品帶到法國，進而讓台法兩地畫家以水墨創作進行交流，才讓這次現代國畫畫派的 2024現代國畫創作展暨台法交流展，可以在彰化市登場，讓人就近欣賞法國畫家的水墨創作。

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陳銘顯表示，以往台法交流展都是在台北展出，今年剛好場地在進行整修，他靈機一動，他是彰化人，為何不把展覽改到彰化展出，也促成與彰化市公所合作的契機。

陳銘顯表示，這次展出的5位法國畫家，在法國當地也是小有名氣，透過台法交流接觸到現代國畫，因而運用在創作上，這次為了在台灣展出的水墨創作，這5人都是在宣紙揮灑創意，再以毛筆來構思與渲染色彩，有人還特別落款。其中，還有法國畫家配合今年是龍年，特別以水墨來畫龍，別有不同風味。

這次展出5位法國諾曼第區盧昂印象派發源地畫家的水墨作品，分別為《亞涅斯­德維：喜悅》、《安-瑪莉 胡德偉：龍之確幸》、《瑪莉-安東妮特．吉哈爾 ：草（2）》、《克莉絲汀­ 卡尼耶：夏》、《尚-保羅．馬拉：瀑布》，以及多位台灣水墨畫界等65件作品，即日起到6月29日止，每天上午9點到下午5點免費參觀（逢週一休館）。

台法交流展的策展人陳銘顯（右）贈彰化市長林世賢（中）與彰化縣文化局副局長吳文昇（左）畫冊。（彰化市公所提供）

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