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彰縣議會前十字路口易車禍！車停線擬北移38米 縮小路口距離

彰化市中山路與孔門路、東民街十字路口範圍過大，兩處車停線距離長達63米。（公路局提供）

彰化市中山路與孔門路、東民街十字路口範圍過大，兩處車停線距離長達63米。（公路局提供）

2024/06/14 23:38

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中山路2段與東民街、孔門路交會處的十字路口，由於路口範圍過大，容易發生事故。公路局、縣警局等單位今天（14日）會勘後，研議把中山路縣議會前的車輛停止線往北移38公尺，將原本63公尺寬的路口距離縮小為25公尺，藉以改善車行動線，初步已有共識，將待進一步討論。

公路局彰化工務段、彰化縣政府、彰化縣警局、彰化警分局與5名縣議員等單位人員，今天齊聚彰化縣議會前的中山路，會勘路口交通問題。

工務段長陳禎康指出，現行中山路縣議會前的車輛停止線，距離中山路、孔門路與東民街的十字路口太遠，且與路口對面的車輛停止線距離長達63米，由於路口範圍過大，無法有效規範此範圍內車輛行駛路徑，容易發生事故，慢車於清道時間通過路口時還容易發生交叉撞，且儲車空間少、清道時間長，影響行車順暢度，無法提供中山路1段北向車輛完整視角；行人穿越路徑也很長。

他說，根據規劃，他們研議把縣議會前的車停線往北移動38米到十字路口處，如此兩處車停線的距離將從63米大幅縮短成25米；路口範圍縮小，可增加儲車空間，減少壅塞，降低車輛於清道時間內停留路口範圍機率；行車軌跡明確。

彰化市中山路與孔門路、東民街十字路口範圍過大，公路局研議把縣議會前車停線北移38米，將中山路口車停線距離縮小為25米。（公路局提供）

彰化市中山路與孔門路、東民街十字路口範圍過大，公路局研議把縣議會前車停線北移38米，將中山路口車停線距離縮小為25米。（公路局提供）

彰化市中山路與孔門路、東民街十字路口範圍過大，公路局研議把縣議會前車停線北移38米將路口範圍縮小。（警方提供）

彰化市中山路與孔門路、東民街十字路口範圍過大，公路局研議把縣議會前車停線北移38米將路口範圍縮小。（警方提供）

公路局研議把縣議會前車停線北移38米將路口範圍縮小。（警方提供）

公路局研議把縣議會前車停線北移38米將路口範圍縮小。（警方提供）

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