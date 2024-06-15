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龍子龍女今年升國中 屏東縣估國1新生暴增逾千人

屏東縣立明正國中今年國一新生總量管制招收普通班19班，每班最多30人。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立明正國中今年國一新生總量管制招收普通班19班，每班最多30人。（記者羅欣貞攝）

2024/06/15 21:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年是龍年生的學生升上國中，屏東縣將於20日進行新生報到，推估全縣國一新生可能比去年增加超過1千人，全縣39校中，教育處將開放7所國中可以30人編班，比2年來的每班28人多2人。

因應少子化，屏東縣國中從111學年起降低班級學生人數，國中一年級新生每班從30人降至28人編班，有效緩和減班幅度，然而今年（113學年）將是生肖龍年的學生升上國中，依據教育部學生資源網系統顯示，屏縣113學年度國中新生為6355人，而去年112學年度全縣國一新生為4776人，推估今年較去年多1千餘人，其中屏東市就約增9百人，但仍要視實際報到狀況而定。

縣府教育處表示，113學年度國中一年級新生總量管制學校，包括大同高中國中部普通班7班、明正國中19班、中正國中16班、東港高中國中部10班、萬丹國中8班、崇文國中4班、內埔國中6班、潮州國中6班、高樹國中3班、高泰國中2班、代用國中南榮國中10班。

由於大同高中國中部、明正國中、中正國中、東港高中國中部、潮州國中、萬丹國中、南榮國中等總量管制學校，學區設籍學生數多過總量管制招生數，因此規定每班以28人編班為原則，30為上限；教育處初步觀察，今年恐有多校必須以設籍時間先後，做為入學依據。

教育處表示，今年國中入學的龍年效應比往年明顯，但考量超額教師壓力無法大幅增班，因為評估接下來幾年的國一新生，都不會超過6千人，114學年5833人、115學年5445人、116學年度5858人、117學年5751人，而屏縣國中新生報到率約88%。

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