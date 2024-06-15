北市公車駕駛鬧人力荒 公運處：10月審議運價納入考量

台北市公車駕駛長期鬧人力荒，使得駕駛面臨長期超時工作的問題。（記者楊心慧攝）

2024/06/15 18:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市公車駕駛長期鬧人力荒，目前缺額達1447位，市議員許淑華質疑，各縣市補助司機員薪資從4千元到1萬元不等，台北市卻沒有誘因，導致司機人力都被外縣市搶走；公運處表示，每2年會進行公車業者提出成本運價審議，預計將於今年召開會議，目前北市司機平均薪資約7萬4000元。

許淑華調閱資料發現，台北市近五年要求增加班次達734班、增加路線達242條，2020年為115班、7條；2021年207班、203條；2022年148班、13條；2023年208班、16條；今年至今56班、3條；她表示，台北市近年鼓勵民眾搭乘綠色運具，增加不少路線和班次，但公車司機不足的問題卻日益嚴重。

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許淑華調查發現，各縣市加碼駕駛補貼，台南市去年5月起，任職滿1年加領1至4萬元；桃園市去年6月起，每位每月1萬元，最高13萬7273元；新竹縣113年1月至12月每位每月1萬元；她認為，各縣市加薪留人有誘因，雖然台北市最早替公車司機員加薪，近年卻停滯，被外縣市比上，人力也因此外流。

公運處主秘楊靜婷回應，台北市司機員的平均薪資落在7萬4千元左右，比其他縣市薪資高，每2年會進行公車業者提出成本議價等審議，當中就納入司機員的薪資，今年10月將召開會議，除市府拋誘因，公車業者也會在薪資上調整。

另外，針對是否未來可能招聘外籍移工擔任司機員，公運處表示，由於涉及到職業別的開放，交通部仍在研議，考量的面向涉及本國勞工權益、尚未開放移工考取駕照等，涉及層面過廣，需要跨部門溝通研議。

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