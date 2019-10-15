「刑警荒」之後 台南警員佔偵查佐職缺高達13％

2019-10-15 23:05

〔記者王捷／台南報導〕前年開始，各地出現「刑警荒」，為讓偵查隊順利運作，各地警局都安排行政警察支援偵查隊，但台南市警局出現窘境，16個分局沒有「偵查牌」又佔偵查佐缺警員約有13%，由於警員非偵查佐，市刑大無法考核支援警力績效分數，分局也因為缺人，無法讓沒有偵查牌的「黑警」回派出所，刑大隊長林宏昇說，希望盡快補足刑事人員，在未補足前也會研究考核機制。

由於警政署對偵查佐的工作限制與要求越來越多，偵查隊除了傳統偵辦刑案，還要兼任許多非刑案類業務，讓部分警員寧願在派出所，也不願當偵查佐，台南為了解決刑警荒，從行政警員調派56人支援，甚至還拍了招募短片，但統計至10月為止，16個分局補了行政警員還缺15位偵查佐。

目前台南各分局扣除隊長與副隊長，共有424名警力，其中有56名未通過刑事人員甄試的「黑牌」刑警，依據台南市刑大規定，刑事人員每年要達到一定的核分，依據轄區繁雜程度分為三個級距，如果一次未達核分會有處分，第二次則是調牌。

刑事人員指出，由於刑大無法考核支援警員績效核分，年底考績也由主官核定，如果主官為留人對績效不要求，支援警員可說沒有績效壓力，又能享有偵查佐固定排班、勤務自由的優勢，讓部分警員不想穿制服，也不願考偵查佐，也讓分局頭痛，因偵查隊缺人，又無法讓「黑警」離開。

今年初，市刑大試辦支援警員組核分、小隊長半年自辦案件2件，但即使只有獎勵沒有處罰，仍讓支援警員不滿。如果要解決「刑警荒」偵查隊長認為，不是讓「黑警」離開，有部分「黑警」也有熱誠想辦案，留住刑事人員，應該要讓刑事人員回歸專業。

目前，各分局內勤組，除了交通組外，每項業務都算偵查隊一份，讓偵查隊成為執行單位兼任業務單位，還有專案、協勤，例如讓偵查佐蒐證登革熱噴藥，是讓基層最排斥的協勤工作。偵查人員變成吉祥物，是壓垮刑警的最後一根稻草，建議警政署可以做組織規劃，由偵查隊另組內勤小隊，讓外勤小隊專心辦案。

對此，台南市刑大認為，刑警荒是全國目前的狀況，會盡量爭取刑事人員缺額，在偵查佐未補足前，會做出評核支援警員的機制，另外市警局也指出，會重新盤整刑事、行政警察編制，以符合實際所需。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法