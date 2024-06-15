大同技術學院8/1退場 嘉義市黃金地段市府接管

大同技術學院8月1日走入歷史，位於嘉義市黃金地段的校本部，將由嘉義市政府接管。（記者王善嬿攝）

2024/06/15 17:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕創校61年的私立大同技術學院將於8月1日走入歷史，大同技術學院嘉義市校本部約2.4公頃土地及建物，位於市區彌陀路黃金地段，將由嘉義市政府接管，市府初步向教育部提報，將朝衛生、社會福利方向規劃。

大同技術學院前身為大同商專，2003年改制技術學院，因應改制需求向台糖公司承租嘉義縣太保市9.8公頃土地設立太保校區，學校退場後由嘉義縣政府接管，縣府初步規劃其中一部分作為航太二館，提供無人機業者技術交流、研發、產學合作使用，以及師資培育、無人機試飛等場地。

請繼續往下閱讀...

代理校長楊昌裕說，因應學校退場，20名老師除1名老師因年資不足資遣，其他老師達退休條件，已呈報給相關單位；9名職員可拿學校開的非自願離職證明，接受政府的職訓、失業補助，57名在校生已安排轉校到吳鳳科技大學等校，確保受教權。

主秘吳淇森表示，學校債務約2.2億元，經行政院協調初步定調，嘉義市政府負擔1億8000萬元承接市區校本部基地及建物，嘉義縣政府負擔4000萬元承接太保校區，分別以出售校本部建物給市府、出售太保校區建物給縣府方式籌資抵債，剩餘校產捐給縣、市政府。

立委王美惠是大同技術學院校友，她表示，市府初步向教育部提報計畫，要朝衛生、社會福利方向規劃，希望市府妥善規劃運用，此外，如嘉義市社區大學尚未有固定校址，可考量讓社大進駐。

立委王美惠（左）是大同技術學院校友，今天出席最後一屆畢業典禮。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法