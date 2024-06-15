為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大同技術學院8/1退場 嘉義市黃金地段市府接管

大同技術學院8月1日走入歷史，位於嘉義市黃金地段的校本部，將由嘉義市政府接管。（記者王善嬿攝）

大同技術學院8月1日走入歷史，位於嘉義市黃金地段的校本部，將由嘉義市政府接管。（記者王善嬿攝）

2024/06/15 17:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕創校61年的私立大同技術學院將於8月1日走入歷史，大同技術學院嘉義市校本部約2.4公頃土地及建物，位於市區彌陀路黃金地段，將由嘉義市政府接管，市府初步向教育部提報，將朝衛生、社會福利方向規劃。

大同技術學院前身為大同商專，2003年改制技術學院，因應改制需求向台糖公司承租嘉義縣太保市9.8公頃土地設立太保校區，學校退場後由嘉義縣政府接管，縣府初步規劃其中一部分作為航太二館，提供無人機業者技術交流、研發、產學合作使用，以及師資培育、無人機試飛等場地。

代理校長楊昌裕說，因應學校退場，20名老師除1名老師因年資不足資遣，其他老師達退休條件，已呈報給相關單位；9名職員可拿學校開的非自願離職證明，接受政府的職訓、失業補助，57名在校生已安排轉校到吳鳳科技大學等校，確保受教權。

主秘吳淇森表示，學校債務約2.2億元，經行政院協調初步定調，嘉義市政府負擔1億8000萬元承接市區校本部基地及建物，嘉義縣政府負擔4000萬元承接太保校區，分別以出售校本部建物給市府、出售太保校區建物給縣府方式籌資抵債，剩餘校產捐給縣、市政府。

立委王美惠是大同技術學院校友，她表示，市府初步向教育部提報計畫，要朝衛生、社會福利方向規劃，希望市府妥善規劃運用，此外，如嘉義市社區大學尚未有固定校址，可考量讓社大進駐。

立委王美惠（左）是大同技術學院校友，今天出席最後一屆畢業典禮。（記者王善嬿攝）

立委王美惠（左）是大同技術學院校友，今天出席最後一屆畢業典禮。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大同技術學院創校61年8/1退場 最後一次畢典百名師生為母校「惜燈」
2024/06/15 14:05

大同技術學院創校61年8/1退場 最後一次畢典百名師生為母校「惜燈」
大同技術學院退場 太保校區擬規劃成航太2館
2024/04/19 13:14

大同技術學院退場 太保校區擬規劃成航太2館
4大學7月底停辦 教育部：728名學生將安置各校
2024/06/02 14:46

4大學7月底停辦 教育部：728名學生將安置各校
大學退場6萬名學生轉校？教育部：停辦時僅有1345名學生將妥善安置
2023/12/15 16:21

大學退場6萬名學生轉校？教育部：停辦時僅有1345名學生將妥善安置
議員為嘉市社大請命 盼爭取大同技術學院為固定校址
2024/05/20 11:18

議員為嘉市社大請命 盼爭取大同技術學院為固定校址

遇見金獎！郭子乾、品乳師一致好評的在地好鮮乳
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播