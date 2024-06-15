爬柴山遇到超級大太陽 陳其邁揮汗笑說好累

高雄市長陳其邁與環境部長彭啟明（右一），今聯袂參加柴山淨山活動。（記者王榮祥攝）

2024/06/15 17:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今偕同環境部長彭啟明，一同參加柴山淨山活動，這是他兩年來第三次爬柴山，但前兩回都在秋冬時節，今天則遇到超級大太陽，他回程時滿頭大汗、邊走邊笑說「吼、好累」。

高雄市政府於台泥鼓山預拌廠舊址，興建柴山登山口停車場及連接柴山登山步道，去年12月正式啟用，停車場共有408個汽、機車位，也可搭輕軌在C18鼓山站下車後，步行幾分鐘即可抵達，方便喜愛爬柴山的登山客。

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陳其邁今穿著白色T恤，邀請環境部長彭啟明一起參加高市環保局舉辦的淨山活動，下午3點與民眾一起上山，邊走邊撿拾廢棄物，但可能山友們或熱心志工平時維護得宜，沿路垃圾屈指可數，好不容易發現有個垃圾，隨行人員開玩笑說可能是猴子丟的?陳其邁則打趣回應要有證據才行。

轄區鼓山分局則指出，停車場與新登山口完成後，因為停車方便、收費不貴，從這裡出發的登山客越來越多，而大多數山友裝備簡單、且非常有公德心，多會主動幫忙維護環境，加上有周邊社區志工隊協助，整條登山步道走起來其實很舒服、不太容易有垃圾。

陳其邁、彭啟明與隨行人員步行一段路後，因有其他行程先行下山，陳其邁滿頭大汗笑說「吼、太陽好大、真的好累」，他透露這是第三回從新登山爬柴山，但卻是第一回在夏天爬山，前兩次都是秋冬時期。

環保局說明，盼透過淨山活動，宣導「無痕山林（減少人為痕跡）」觀念，邀市民朋友一起打造永續山林環境。

陳其邁參加淨山活動撿拾廢棄物，親身宣導無痕山林觀念。（記者王榮祥攝）

環境部長彭啟明在柴山步道找到第一件廢棄物。（記者王榮祥攝）

高市府闢建柴山新登山口與停車場，去年底開放後越來越多登山客從此處上山。（記者王榮祥攝）

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