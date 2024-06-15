培育2050年的大人 教育部組團取經日本永績發展教育

教育部與地方教育局組成「環教大使國際參訪團」赴日本進行永續發展教育課程學習。（教育部提供）

2024/06/15 16:19

〔記者林曉雲／台北報導〕日本多摩市從2009年起致力推動地方永續發展教育（ESD），以「培育2050年的大人」為核心理念，產官學研合作將地方資源導入校園課程，教育部邀各地方政府教育局推派環境教育人員組成「教育部環教大使國際參訪團」前往日本取經，並分享我國目前正在推動2050淨零排放「公正轉型」。

教育部資科司科長連杉利說明，教育部正在推動「新世代環境教育發展（NEED）」政策，強調環境教育典範轉移，持續深耕以永續發展為導向的環境教育，朝永續淨零的校園邁進，而此次參訪是由中華民國環境教育學會與日本可持續發展教育促進委員會（ESD-J）協助規劃，深入了解永續發展教育在校園實踐的方式和內容。

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訪團至多摩市立連光寺小學和田中學進行交流，多摩市教育委員會代表全程陪同，連杉利表示，多摩市的產官學研合作將地方資源導入校園課程，例如利用學校綜合學習時間，進行周邊社區自然觀察或農事體驗，並結合數位科技運用平板電腦繪出、寫下或說出今日所學內容，也透過營養午餐食材，傳遞健康飲食、零廚餘觀念，從校園環境布置到課程規劃，學生皆可無形融入學習聯合國倡議的永續發展目標。

此外，訪團也前往日本新渡戶文化高中入班觀課，教師以「探索式學習」培養學生，關注環境面向、經濟及社會議題，鏈結未來升學與職涯發展，與企業和社區共同合作尋找問題解方。

雙方並舉行「日本與台灣中小學校ESD暨環境教育研討會」，日本教師分享永續發展教育的學校實踐案例、高等教育的社會參與模式和氣候變遷教育推展進程給予回饋，並強調在實踐聯合國永續發展目標時，應「不遺漏任何一人」。

教育部和地方教育局組成「教育部環教大使國際參訪團」赴日本，進行環境教育交流。（教育部提供）

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