政大率先讓學生可請「多元文化假」 台大跟進每學期最多2天

政大率先讓學生可請「多元文化假」，台大跟進增設，學生每學期至多可請2天。（資料照）

2024/06/15 15:48

〔記者林曉雲／台北報導〕政大首開先例讓學生可請「多元文化假」，台大跟進也新增「多元文化假」，每學期至多可請2天。台大學生會今日說明，台大執全國高等教育牛耳，學生來自不同國家、族群，有著不同宗教信仰、文化背景，在保障與推廣多元文化的進程上扮演更積極角色，在學生會等爭取下，學生輔導委員會近日通過「學生請假辦法」修正，學生參加各式傳統節慶、宗教祭儀、民俗慶典及族群相關之多元文化活動，不限於自身所屬族群，只要檢附活動參與相關證明，即可請每學期至多2天的多元文化假。

教育部去年曾研議多元文化假，國教署邀集相關團體代表和專家學者召開「學生因應多元文化請假可行性諮詢會議」，考量宗教信仰類別眾多，節慶活動及日期各不同，最後決議不宜將特定日期訂為放假日，但基於尊重學生參與多元文化活動的需求，學校得給予相關彈性請假措施。

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政大首開先例實施多元文化假，政大學生會提案增訂「多元文化假」及增加原住民族「歲時祭儀假」天數，政大在上學期學務會議通過增訂多元文化假，每學年可請2天，並將原住民族學生的歲時祭儀假由1天增加為5天。

台大學生會表示，去年10月向校方提議，將「歲時祭儀假」自原先每學年1日，提高為每學年5日，並增設多元文化假，台大生活輔導組於今年初，先後對原住民族同學及全校師生進行問卷調查，得到全校師生9成支持，在學生會、研究生協會、學生代表大會爭取下，校方拍板同意「歲時祭儀假每學期4天」，本人配偶或父母具原住民族身分均可請假，「多元文化假每學期2天」，不限自身所屬族群。

歲時祭儀假明定學生自身、配偶或父母，只要一方具原住民身分，學生即可憑戶籍謄本、戶口名簿或其他證明文件，參加自身、配偶或父母所屬族別的歲時祭儀，並請歲時祭儀假，台大在調查原住民學生需求後，歲時祭儀假定為每學期4天，每學年共8天。

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台大學生會說明，為反映台灣作為多元文化共存共榮的土地，讓不同族群、宗教、信仰的人們能彼此尊重及理解，在積極保障參與自身族群所屬的活動之外，也應鼓勵認識同在這片土地上的不同文化，因此有必要增設多元文化假。

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