高市七賢國小雙語教育免減班 8年學生數將近翻倍

高雄市七賢國小原本有減班危機，致理科技大學教授陳超明與校長夏紹彰攜手推動雙語教育，8年來學生人數翻倍，已增至700多名學生，近日舉辦雙語觀課活動。（陳超明提供）

2024/06/15 11:50

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊下，學生人數減少。高雄市七賢國小學生人數不斷減少，在8年前減至400多名學生，原本有減班危機，致理科技大學教授陳超明與校長夏紹彰攜手推動國小雙語教育，8年來學生人數將近翻倍，目前已增至700多名學生，近日舉辦雙語觀課活動，其中一名小五學生夢想當飛行員，他表示，學校把英語融入學習生活中，讓原本覺得英語很難學的他，現在看電影「捍衛戰士」已可不用字幕看懂一半，勇敢地向夢想前進。

雙語教育在中小學推動過程中，發生部分地方政府或學校執行偏差等爭議，教育部長鄭英耀上任後明確表示會持續穩健推動雙語教育，致理科大教授陳超明協助高雄市教育局推動國小雙語教育，他表示，用對的方式教英語、推雙語，如同給孩子飛翔未來的翅膀。

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陳超明以高雄市為例，目前有41所國中小學推雙語實驗課程計畫，一校一外師，再加上本國學科老師協同教學，依學校及家長的回饋，落實雙語教學的學校能吸引家長帶孩子就讀。

夏紹彰則說明，七賢國小有一位外籍老師，學校配合高雄市教育局，以在地英語課程、雙語社團等活動，讓學生學會並會運用英語能力在日常生活中。

七賢國小家長會長何性翰的女兒讀5年級，他表示，高雄市有台積電進駐，將來有輝達設廠，他認同雙語教育之必要性，培養人才要從基礎教育做起，除了投資硬體建設，更應寬列預算讓教育札根，希望高雄的優秀子弟未來可以在高雄就業。

學生何翡玲說，外籍老師會用特別節日如端午節、萬聖節等，設計活動，融入在英語教學中，活潑的教學方式，讓她的英語開始進步，現在也會藉著看國外的電影或小說，學習英文。學生吳甘丹，一心想當飛行員，他說，以前英文不好，唱英文歌還會「混」過去，外籍老師鼓勵帶領下，慢慢敢講英語，從生活及體育課等學習日常英語，他超愛看電影「捍衛戰士」，現在已經可以一半不用看字幕，未來會繼續學好英文。

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