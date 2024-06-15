為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

小燕鷗叼魚求歡被拒 網友：至少母燕鷗不是「綠茶」

小燕鷗第一次叼魚繞圈。（鳥友提供）

小燕鷗第一次叼魚繞圈。（鳥友提供）

2024/06/15 12:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，常出現在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田等濕地環境，單獨或結群活動，4-7月為繁殖期。有鳥友近日就在利嘉溪出海口一帶拍到小燕鷗求歡，只是這卻是個悲劇的結局，公燕鷗當場被拒，最後母鳥飛走，留下公燕鷗和嘴上不停晃動的小魚。

由於牠都以小魚及甲殼類為主食，鳥友拍到，一隻鳥叼著小魚還高高懸起，靠近另一隻小燕鷗，似乎是要對方看清並示意贈與小魚，但即使叼魚繞著對方一圈，想不到對方只是走遠，但叼著魚的燕鷗不死心，趕忙追上又是叼魚再繞對方一圈，想不到這時對方卻跟著退避、你追我跑，最後乾脆飛走。

鳥友說，這是公鳥對母鳥示愛的表現，母鳥若接受「愛的禮物」就代表要與對方共組家庭，「但鳥類的愛情世界裡，一樣也是爾虞我詐，也是有母鳥吃了魚還飛走，也有不斷等許多公鳥餵食卻不答應交往的母鳥」。

網友卻表示，「這讓我想到自己以前的遭遇」、「比較像是小時候阿嬤追著我餵食的感覺」，但也有網友悽然表示，至少這隻母鳥不是「綠茶」，收下禮物又找另隻鳥餵食，「至少夠乾脆，不用再浪費時間」。不知道鳥做何感想，但看到畫面的每個人似乎很有很多奇怪回憶和感觸。

第一次叼魚繞圈。（鳥友提供）

第一次叼魚繞圈。（鳥友提供）

對方走遠還跟上去，小燕鷗不死心、不放棄。（鳥友提供）

對方走遠還跟上去，小燕鷗不死心、不放棄。（鳥友提供）

繞第二圈跟對方互繞圈圈，最後對方飛走。（鳥友提供）

繞第二圈跟對方互繞圈圈，最後對方飛走。（鳥友提供）

繞第二圈跟對方互繞圈圈，最後對方飛走。（鳥友提供）

繞第二圈跟對方互繞圈圈，最後對方飛走。（鳥友提供）

小燕鷗似乎是呆掉了，留在原地不走。（鳥友提供）

小燕鷗似乎是呆掉了，留在原地不走。（鳥友提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
燕鷗繁殖季開始 去年嘉宜花3縣最多
2024/04/25 17:04

燕鷗繁殖季開始 去年嘉宜花3縣最多
澎湖險礁觀光衰退 成野生動物天堂
2024/05/17 05:30

澎湖險礁觀光衰退 成野生動物天堂
保育類小燕鷗現身台灣 海保署：「四不一要」讓嬌客生生不息
2024/04/19 12:45

保育類小燕鷗現身台灣 海保署：「四不一要」讓嬌客生生不息
鳥嶼無鳥？ 活動中心彩繪燕鷗意象成新亮點
2024/05/24 10:28

鳥嶼無鳥？ 活動中心彩繪燕鷗意象成新亮點

遇見金獎！郭子乾、品乳師一致好評的在地好鮮乳
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播