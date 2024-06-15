小燕鷗叼魚求歡被拒 網友：至少母燕鷗不是「綠茶」
2024/06/15 12:02
〔記者劉人瑋／台東報導〕小燕鷗是台灣最小的鷗科鳥類，常出現在海岸、河口、沼澤、魚塭及鹽田等濕地環境，單獨或結群活動，4-7月為繁殖期。有鳥友近日就在利嘉溪出海口一帶拍到小燕鷗求歡，只是這卻是個悲劇的結局，公燕鷗當場被拒，最後母鳥飛走，留下公燕鷗和嘴上不停晃動的小魚。
由於牠都以小魚及甲殼類為主食，鳥友拍到，一隻鳥叼著小魚還高高懸起，靠近另一隻小燕鷗，似乎是要對方看清並示意贈與小魚，但即使叼魚繞著對方一圈，想不到對方只是走遠，但叼著魚的燕鷗不死心，趕忙追上又是叼魚再繞對方一圈，想不到這時對方卻跟著退避、你追我跑，最後乾脆飛走。
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鳥友說，這是公鳥對母鳥示愛的表現，母鳥若接受「愛的禮物」就代表要與對方共組家庭，「但鳥類的愛情世界裡，一樣也是爾虞我詐，也是有母鳥吃了魚還飛走，也有不斷等許多公鳥餵食卻不答應交往的母鳥」。
網友卻表示，「這讓我想到自己以前的遭遇」、「比較像是小時候阿嬤追著我餵食的感覺」，但也有網友悽然表示，至少這隻母鳥不是「綠茶」，收下禮物又找另隻鳥餵食，「至少夠乾脆，不用再浪費時間」。不知道鳥做何感想，但看到畫面的每個人似乎很有很多奇怪回憶和感觸。