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南科實中升大學表現更勝去年 4人錄取國外大學

南科實中透過多元管道錄取大學的成績表現亮眼。（記者劉婉君攝）

南科實中透過多元管道錄取大學的成績表現亮眼。（記者劉婉君攝）

2024/06/14 16:47

〔記者劉婉君／台南報導〕大學申請入學昨（13）日放榜，南科國際實驗高中表現出色，118位應屆畢業生中，目前已有84人透過多元管道錄取大學，包括醫學系1人，台清交成政及中字輩大學錄取人數較去年成長，共占33%，國立大學及醫學相關系所共60人，占50.8%，另有4人從高二即開始規畫國外升學，分別錄取英國Goldsmiths，University of London、King's College London、新加坡管理大學及澳洲雪梨大學。

錄取政大法律系的陳偉翔，高中入學時對於自己未來的志向，尚不明確，高中3年積極涉獵各領域的活動，除了加入南科實中首屆排球隊，更獲得全國物理探究實作競賽金獎、全國語文競賽國語朗讀優等，廣泛探索生涯方向。高2升高3期間，開始接觸老師曾介紹的法律白話文運動，有感專業的法律知識與普羅大眾間的隔閡，決定以法律領域為未來目標。

陳偉翔說，高2開始在課業上衝刺，為學測做準備，但第1次模擬考時，英、數2科的成績卻只有均標，令他倍感焦慮，在老師的建議下，英文部分開始善用單字複習軟體，並大量閱讀雜誌，以增加單字量，數學部分則緊跟班導王志誦的複習步調，進行單元式學習，最後在學測成績取得大幅進步，英文與數B雙雙獲得頂標，成功錄取自己的第一志願政大法律系。

從南科實中國小部一路讀到高中部的梁芯瑜，在南枓實中12年，不僅學業成績優異，課外活動包含管樂團和排球隊等，都有傑出表現，學測成績57分，錄取清大資工系，雖然已經放榜，她仍非常專心學習，自律與學習態度都深獲到老師的肯定。

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