大學申請入學缺額 創7年次高

113學年度大學申請入學招生昨公告統一分發結果，共計4.1萬考生獲得分發。（記者楊綿傑攝）

2024/06/14 05:30

老牌私校銘傳、文化、淡江缺額破500

台大、政大也逾百

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年大學申請入學招生昨公告分發結果，缺額雖較去年減少逾四千名，但仍為七年來次高；缺額最多前三名分別為銘傳、文化、淡江，皆破五百個缺額，頂大如台、成、政也有上百缺額，但整體缺額下降，招生名額使用率則上升，不過仍有十七校招生名額使用率往下掉，除了華梵、中信管理學院、真理、玄奘等校敬陪末座，政大也有退步。專家認為，原因與資通熱導致非理工為主學校面臨挑戰有關。

政大也退步 非理工為主學校挑戰大

從缺額數來看，最多的是銘傳六六七個，其次依序為文化五九一個、淡江五一三個、義守四三四個、輔仁四一六個、大葉三六九個、東吳三六四個、真理三四○個、東海三二八個；而頂大如台大缺額一七八個、成大二三○個、政大二九八個。

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對於政府補助私大生每年三．五萬學費，大學甄選入學委員會組長連昭雯認為，老牌私校如輔仁、東吳、淡江缺額仍偏多，較難看出政策直接影響。

今年招生名額使用率提升逾七％，但卻有十七校呈現下降，使用率墊底依序為華梵十七．五九％、中信學院二十八％、真理三十二．一四％、玄奘三十二．四八％；政大則是從去年七十三．九八％降為今年六十七．九二％。大學甄選入學委員會總幹事、中正大學教務長黃俊儒分析，資通訊領域較熱門，以理工為主大學招生普遍提高，其他非理工為主學校名額使用率普遍呈現下降。

政大回應，此次通過一階篩選學生皆屬高分群，重榜機率高，尤其與台大重榜特別嚴重，再加上今年甄試人數較去年少三％，學生決定報名分科測驗，學系選才機會也減少，將會檢討提高學生甄試意願及招生對象與他校區隔問題。

台大醫學系115學年申請

採計移除英文科改社會

此外，台大醫學系因應時勢發展，招生採計科目也做出調整，為因應未來AI、元宇宙、各種傳播科技及創新想法需要，必須注重社會人文素養及社會科學面向的思考，一一五學年度起各招生管道不採計英文，改納入社會科，目前高一生即適用。

台大註冊組主任李宏森說明，原申請入學與繁星推薦採計學測國文、數A、英文、自然，將調整為國文、數A、自然、社會，刪除英文；至於分科測驗原採數甲、物理、化學、生物，並要求學測國文及英文頂標，調整後刪除學測英文頂標的要求。

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