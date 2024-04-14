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網路訂房有陷阱！到場才通知無兩人房 屏市府一查是非法民宿

網路訂房常有非法民宿夾雜在裡面。（記者葉永騫翻攝）

網路訂房常有非法民宿夾雜在裡面。（記者葉永騫翻攝）

2024/04/14 17:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕台北一位民眾帶孩子到屏東學校參訪，在Booking.com訂了一家叫「易SIR的家」的民宿，沒想到要入住時竟聲稱二人房沒有了，要加價住四人房，業者態度不佳，引發紛爭。屏東縣政府交旅處接獲反映前往查訪，發現是非法民宿，網站也關閉訂房，找不到人連絡，將加強追查業者責任，提醒消費者要訂合法民宿，不要入住非法民宿，以免權益無法受到保障。

這位民眾表示，他因為要帶小孩到屏東的學校參訪，所以在網路上Booking預定12日晚上入住到屏東市復興路的一家叫「易SIR的家」，費用二人房1300元，入住前2天還用訊息與民宿業者聯繫確認。搭了很久的車到屏東後好不容易找到民宿，竟然說沒有二人房，只有四人房，還要加價700元，還說不接待了，不給住，完全不講理。讓他相當生氣，後來查一下竟然在合法民宿中找不到這一家，呼籲大家訂房真的要注意，才不會吃大虧又生氣。

屏東縣政府交通旅遊處獲報後今前往查訪，發現這家民宿沒有登記，外面也沒有招牌，是非法民宿，上網查詢發現這家非法民宿業者已將訂房系統關閉，無法再訂房，電話也無法連絡。可能是消費者在網站抱怨，讓業者產生戒心，因此交旅處在未取得證據下，暫時無法開罰，但會加強查訪這家非法民宿，避免再有民眾上當，也提醒民眾訂房要找合法民宿，以免權益受損。

預訂非法民宿並沒有任何保障。（記者葉永騫翻攝）

預訂非法民宿並沒有任何保障。（記者葉永騫翻攝）

屏東縣政府交通旅遊處人員查緝非法民宿。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府交通旅遊處人員查緝非法民宿。（記者葉永騫攝）

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