高雄3管齊下輔導設民宿 新增75家

有115年歷史的郭家百年古厝民宿，保有傳統閩式建築。（圖擷自左營蓮潭郭家百年古厝臉書）

2024/04/13 22:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應旅遊多樣化與自由行，民宿可提供旅行者不同體驗，高雄市三管齊下輔導新設民宿，近年共新增75家民宿，總數已達146家。

高雄市目前有10家觀光旅館、376家一般旅館，觀光局近年先針對都市計畫範圍內「具人文或歷史風貌區」、或依文化資產保存法指定歷史建築，輔導設立特色民宿，陸續有57家成立，其中不少是眷村民宿。

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其次，市府也修正「偏遠地區」可申設民宿的範圍，舊高雄縣26區（鳳山區除外）都可申請，陸續有15家取得民宿登記證並已營業；第三是原鄉特色部落建物，如石板屋或高腳屋等，得以結構安全鑑定證明等文件，替代建物執照申設民宿，共有3家取得民宿登記證。

高雄市觀光局統計，截至今年3月底，近幾年輔導新增75家民宿，加上另有71家位於一般地區的民宿，高雄市民宿數量已達146家。

每家民宿各具不同風格，最具古味是位於左營蓮潭畔的郭家百年古厝民宿，是高雄市現有保存較完整的傳統閩式建築，建於民國前2年（1909年），至今已有115年歷史，令人發思古之幽情。

此外，根據高雄市觀光局今年3月公告，全市有111家不合法的旅宿業者（含一般旅館及民宿），以苓雅區最多，高達30家，多半集中在85大樓；其次為左營區17家、新興區16家。

觀光局表示，這些不合法的旅宿業，是未取得旅館登記或民宿登記，擅自提供住宿收取費用，觀光局除加強取締，依發展觀光條例裁處，也輔導業者評估其所在位置及建築物條件可否改善，改善後再申請設立旅館或民宿。

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