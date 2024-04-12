為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

彰化十字路口「紅燈右轉」3缺1？民眾直批是「罰單陷阱」

紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮鹿和路與道周路的大路口，只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉。（賴清美提供）

紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮鹿和路與道周路的大路口，只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉。（賴清美提供）

2024/04/12 18:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮黃金地段的道周路與鹿和路十字路口，有3處轉角都可以「紅燈右轉」，卻偏偏有1處轉角不行，縣議員賴清美表示，許多民眾都跟她陳情，認為這根本就是「罰單陷阱」。縣府交通處強調，該轉角有掛「紅燈禁止右轉」牌面，提醒用路人遵守規定。

賴清美表示，和美鎮鹿和路與道周路的十字路口，因為鄰近銀行、停車場、鎮公所與菜市場，車流量很大，但民眾長期都抱怨，因為這個大路口有4處轉角，就只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉，但其它轉角都可以，造成很多民眾因而收到罰單。

賴清美指出，十字路口的交通規則應該有一致性才對，不然的話，4個轉角只有3個可以紅燈右轉，獨獨1個不行，對民眾來說，就是「紅燈右轉3缺1」，何況，這個路口已新裝科技執法的測速桿，應該重新檢討交通標線與標誌，包括路口的實體分隔島要不要拆，都應該討論，才不會只是成為警方取締的罰單陷阱區。

針對和美道周路與鹿和路的「紅燈右轉3缺1」，交通處指出，因為鹿和路的市區端，與鎮公所端的路寬不一致，目前由菜市場的市區右轉道周路，道路有劃設停止線，前方也有附掛「紅燈禁止右轉」牌面，提醒用路人遵守號誌規定，無所謂交通「陷阱區」情事。

交通處強調，和美鎮道周路與鹿和路的路口，已是內政部國土署核定的路口改善工程，目前正在進行設計中，所有的設計原則將依國土署指導方案辦理，等定案後再予以公告。

警方指出，和美鎮鹿和路與道周路的十字路口，其中有3處轉角可以紅燈右轉，這是因為有劃設右轉的引道，另1處則無右轉引道，馬路也有劃停止線，轉角也有「紅燈禁止右轉」，以提醒用路人。

紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮鹿和路與道周路的大路口，只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉。（賴清美提供）

紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮鹿和路與道周路的大路口，只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉。（賴清美提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚！彰化和美大排護欄斷裂墜河 民代曝原因
2024/02/04 16:21

驚！彰化和美大排護欄斷裂墜河 民代曝原因
難以想像！兒寒冬燒柴給老母洗澡 他霸氣允裝熱水器
2024/02/04 19:01

難以想像！兒寒冬燒柴給老母洗澡 他霸氣允裝熱水器

小檜溪熱度再起！亞昕日系壓軸匠作
免寒冬燒柴了！善心人黃雍筆花3萬幫裝電熱水器 彰化母子感動萬分
2024/02/08 21:35

免寒冬燒柴了！善心人黃雍筆花3萬幫裝電熱水器 彰化母子感動萬分
傻眼！40輛自行車集體闖紅燈 民轟太離譜
2023/12/18 20:51

傻眼！40輛自行車集體闖紅燈 民轟太離譜

高雄野饌燒肉美食新風潮 泰國蝦和牛吃到飽
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播