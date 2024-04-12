彰化十字路口「紅燈右轉」3缺1？民眾直批是「罰單陷阱」

紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮鹿和路與道周路的大路口，只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉。（賴清美提供）

2024/04/12 18:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮黃金地段的道周路與鹿和路十字路口，有3處轉角都可以「紅燈右轉」，卻偏偏有1處轉角不行，縣議員賴清美表示，許多民眾都跟她陳情，認為這根本就是「罰單陷阱」。縣府交通處強調，該轉角有掛「紅燈禁止右轉」牌面，提醒用路人遵守規定。

賴清美表示，和美鎮鹿和路與道周路的十字路口，因為鄰近銀行、停車場、鎮公所與菜市場，車流量很大，但民眾長期都抱怨，因為這個大路口有4處轉角，就只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉，但其它轉角都可以，造成很多民眾因而收到罰單。

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賴清美指出，十字路口的交通規則應該有一致性才對，不然的話，4個轉角只有3個可以紅燈右轉，獨獨1個不行，對民眾來說，就是「紅燈右轉3缺1」，何況，這個路口已新裝科技執法的測速桿，應該重新檢討交通標線與標誌，包括路口的實體分隔島要不要拆，都應該討論，才不會只是成為警方取締的罰單陷阱區。

針對和美道周路與鹿和路的「紅燈右轉3缺1」，交通處指出，因為鹿和路的市區端，與鎮公所端的路寬不一致，目前由菜市場的市區右轉道周路，道路有劃設停止線，前方也有附掛「紅燈禁止右轉」牌面，提醒用路人遵守號誌規定，無所謂交通「陷阱區」情事。

交通處強調，和美鎮道周路與鹿和路的路口，已是內政部國土署核定的路口改善工程，目前正在進行設計中，所有的設計原則將依國土署指導方案辦理，等定案後再予以公告。

警方指出，和美鎮鹿和路與道周路的十字路口，其中有3處轉角可以紅燈右轉，這是因為有劃設右轉的引道，另1處則無右轉引道，馬路也有劃停止線，轉角也有「紅燈禁止右轉」，以提醒用路人。

紅燈右轉3缺1？彰化縣和美鎮鹿和路與道周路的大路口，只有從鹿和路菜市場出來右轉道周路的路口，明明前方也有實體分隔島，卻不能紅燈右轉。（賴清美提供）

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