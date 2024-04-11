雲嘉最高大樓「嘉義福容」 72座阻尼器安度花蓮強震

「嘉義福容酒店」安裝72座油壓阻尼器，遇地震時能減少50至70%晃震感。（記者丁偉杰攝）

2024/04/11 17:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕榮登雲嘉地區最高大樓寶座、目前試營運的「嘉義福容voco酒店」，飯店解密如何抗風防震，表示大樓安裝72座油壓阻尼器分布在大樓四個角落，遇地震時減少50至70%晃震感，可耐受震度達6弱，安然度過花蓮強震考驗。

樓高136.2公尺的嘉義福容voco酒店樓地上33層、地下5層，有370間房間，4月1日起試營運，擁有雲嘉地區最高樓優勢，每間客房皆有一大面落地窗，廣闊平原美景映入眼簾，32樓更有高空玻璃步道，天氣晴朗時，能遠眺阿里山、玉山，入夜欣賞嘉義夜景。

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嘉義福容voco酒店總經理錢嬿文說，大樓從施工到籌備營運歷時約7年，建築之初，便將居住的舒適度與颱風、地震的影響全盤考量，整棟大樓安裝72座油壓阻尼器分布大樓四個角落，若遇地震能減少50至70%晃震感，可耐受震度達6弱，也針對地震疏散演練，遵循消防局規定指引，安全無虞。

錢嬿文說，花蓮強震因素，飯店意外收到「轉單效益」，接到不少取消花蓮行程轉來的訂房；飯店32樓由福容大飯店體系下，最經典的中式餐飲品牌「福粵樓」進駐，吸引嚐鮮饕客。

雲嘉最高大樓「嘉義福容」32樓有高空玻璃步道，廣闊美景映入眼簾。（記者丁偉杰攝）

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