為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雲嘉最高大樓「嘉義福容」 72座阻尼器安度花蓮強震

「嘉義福容酒店」安裝72座油壓阻尼器，遇地震時能減少50至70%晃震感。（記者丁偉杰攝）

「嘉義福容酒店」安裝72座油壓阻尼器，遇地震時能減少50至70%晃震感。（記者丁偉杰攝）

2024/04/11 17:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕榮登雲嘉地區最高大樓寶座、目前試營運的「嘉義福容voco酒店」，飯店解密如何抗風防震，表示大樓安裝72座油壓阻尼器分布在大樓四個角落，遇地震時減少50至70%晃震感，可耐受震度達6弱，安然度過花蓮強震考驗。

樓高136.2公尺的嘉義福容voco酒店樓地上33層、地下5層，有370間房間，4月1日起試營運，擁有雲嘉地區最高樓優勢，每間客房皆有一大面落地窗，廣闊平原美景映入眼簾，32樓更有高空玻璃步道，天氣晴朗時，能遠眺阿里山、玉山，入夜欣賞嘉義夜景。

嘉義福容voco酒店總經理錢嬿文說，大樓從施工到籌備營運歷時約7年，建築之初，便將居住的舒適度與颱風、地震的影響全盤考量，整棟大樓安裝72座油壓阻尼器分布大樓四個角落，若遇地震能減少50至70%晃震感，可耐受震度達6弱，也針對地震疏散演練，遵循消防局規定指引，安全無虞。

錢嬿文說，花蓮強震因素，飯店意外收到「轉單效益」，接到不少取消花蓮行程轉來的訂房；飯店32樓由福容大飯店體系下，最經典的中式餐飲品牌「福粵樓」進駐，吸引嚐鮮饕客。

雲嘉最高大樓「嘉義福容」32樓有高空玻璃步道，廣闊美景映入眼簾。（記者丁偉杰攝）

雲嘉最高大樓「嘉義福容」32樓有高空玻璃步道，廣闊美景映入眼簾。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
福容嘉義加入IHG酒店集團 本土品牌國際化、全台首間掛牌voco酒店
2023/10/23 22:10

福容嘉義加入IHG酒店集團 本土品牌國際化、全台首間掛牌voco酒店
國際名模Hsiang返台拍攝這家飯店形象照 嘉義福容voco內裝亮相
2024/03/22 20:57

國際名模Hsiang返台拍攝這家飯店形象照 嘉義福容voco內裝亮相

Gogoro Pulse霸氣登場 劍指最強新旗艦
「爛尾樓」改建變身嘉義福容酒店 4月1日試營運
2024/03/29 12:39

「爛尾樓」改建變身嘉義福容酒店 4月1日試營運
台灣第1家洲際酒店新品牌「嘉義福容voco酒店」 4/1試營運推早鳥優惠價
2024/03/29 18:48

台灣第1家洲際酒店新品牌「嘉義福容voco酒店」 4/1試營運推早鳥優惠價

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播