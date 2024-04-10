最美雨豆樹水岸公園！高雄右昌大排華麗變身

高雄改造右昌大排成為最美麗的雨豆樹水岸公園。（記者陳文嬋攝）

2024/04/10 23:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市右昌大排貫穿楠梓區仁昌里公園，水利局攜手工務局籌措2250萬元，改善水岸步道環境600公尺，於上游設置民生污水截流設施，引後勁溪水源挹注水質，打造最美的雨豆樹水岸公園，媲美日本京都哲學步道，民眾漫步水岸感受綠意盎然，更串聯延伸至半屏山鄰近台積電，形成美麗綠色廊帶。

楠梓區右昌大排唯一明渠段貫穿仁昌里公園，部分設施老舊破損，水利局爭取水利署經費補助，攜手工務局公園處籌措經費，由水利局辦理右昌排水護岸改工程，總工程經費2250萬元。

請繼續往下閱讀...

水利局善用有限經費，改善河岸及公園，多次與在地民眾、公園處現勘討論，改善右昌大排水道320公尺，護岸外觀採用具特色多孔隙性亂石貼片，增加生物棲息空間，植栽帶新植蔓花生綠美化，搭配夜間照明，別有一番風情。

副市長林欽榮今天視察指出，工程改善河岸渠道外觀、鋪設亂石貼片、欄杆造型及步道鋪面共600公尺，並於上游設置民生污水截流設施，減少異味、改善水質，讓仁昌里公園煥然一新，兩側更保留高聳的雨豆樹，是高雄最美麗的雨豆樹公園景點。

此外，水岸公園北側銜接後勁溪河岸步道，南側緊鄰右昌森林公園，串聯飛機公園、碉堡公園、莒光公園、油廠國小到半屏山鄰近台積電，形成一條綠色廊帶。

右昌大排兩側步道300公尺，既有鋪面老舊不平且破損，改為混凝土刷毛鋪面，呈現色澤鮮明，夜間能見度佳，並完成安全護欄改善，提升整體視覺景觀。

工程也針對兩側藍昌路廣場600平方公尺、德民路廣場860平方公尺重新配置，讓行人及無障礙動線更加連貫，也讓地方有較大廣場舉辦集會活動，成為民眾休閒遊憩好去處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法