強制封網解套！ 衛福部首度引用「這條法」

衛福部首度引用「行政執行法」第36條，針對情節重大、對社會有危害的偷拍論壇，執行強制封網。（記者邱芷柔翻攝）

2024/04/10 20:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人黃子佼遭查獲是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，且持有7部未成年性影片，引發各界撻伐，朝野立委也要求衛福部積極處理，為打破「業者不配合才能封網」的限制，衛福部次長李麗芬今（10日）表示，衛福部首度引用「行政執行法」第36條，可即時強制「停止解析」（DNS RPZ，意即封網），今下午已發文給函請台灣網路資訊中心（TWNIC）執行限制。

李麗芬指出，「性侵害犯罪防治法」以及「兒童及少年性剝削防制條例」可協助被害人移除下架性影像，至於「封網」則有兩個方式，第一是當性影像中心接獲申訴，經查違法屬實，就會由函請TWNIC執行限制，也就是業者不配合才能封網；第二是檢警可申請扣押嫌疑人的網址，讓平台、網站不能被瀏覽。

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李麗芬說，此次癥結點在於針對情節嚴重的案件是否有辦法「即時封網」，經詢問法務部，要執行扣押必須經法院裁決，時效上恐緩不濟急，因此衛福部首度引用「行政執行法」第36條執行強制封網。

行政執行法第36條為行政機關為阻止犯罪、危害發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要時，得為即時強制。李麗芬說，今天下午已依法發文給TWNIC，執行限制。

李麗芬也提到，在法令執行上中央跟地方有內部分工，考慮此案情節嚴重，涉及兒少色情相關影像且會員數多、影像是由會員提供等，對兒少傷害情節重大，中央責無旁貸。

至於未來是否會將此法納入常規手段？李麗芬表示，仍會視個案而定，若情節嚴重、涉及兒少性影像等才會用行政執行法去強制執行；對於朝野立委要求提高刑責，衛福部則會參考相關意見並蒐集各國最新法例，作為未來修法參考，提供兒少保護有更好的保障。

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