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今年沒有4天連假了？ 這「1族群」本月底還能連放4天

台北市將於本月底舉行全中運，為配合比賽順利進行，北市府宣布台北市公、私立中等學校將停課4天。圖為北市高中生在校活動。（資料照，記者蔡亞樺攝）

台北市將於本月底舉行全中運，為配合比賽順利進行，北市府宣布台北市公、私立中等學校將停課4天。圖為北市高中生在校活動。（資料照，記者蔡亞樺攝）

2024/04/08 17:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕清明連假本應是今年最後一次的「4天連假」，僅剩端午節還有3天連假，不少人都為此感到可惜。不過台北市本月底將舉行全國中等學校運動會（全中運），北市府去年就宣布市內公、私立中等學校將停課4天，並鼓勵放假的學生們進場觀賽。

睽違12年之久，台北市繼2012年後將在今年4月20日至25日舉辦「飛漾臺北．競逐榮耀」113年全中運。由於賽事選手、工作人員多是學校師生，為配合比賽順利進行，北市府就宣布台北市所有公、私立中等學校（國中、高中、高職，不含國小和特教學校）於本月22日（週一）至25日（週四）停課4天。

事實上，台北市的國、高中（職）學生已在今年1月23日至1月26日完成補課，比其他縣市晚了1週放寒假。北市府表示，賽事期間，鼓勵學生進場觀賽，「欣賞賽事所帶來體育運動價值與運動員競技國中之力與美的展現，符應108課綱核心素養之培養與實踐。」

本次全中運賽事共規劃辦理22項競賽，包括必辦種類田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球、舉重，以及2項選辦種類武術、滑輪溜冰等。

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