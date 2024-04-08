國道7號沿線建物啟動用地徵收 高市府將設窗口協助

國道7號啟動徵收作業，沿線約565棟建物。（翻攝高速公路局）

2024/04/08 06:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕交通部啟動國道7號用地徵收作業，沿線估算約565棟建物，其中絕大部分是廠房，部分業者對於搬遷方向感到困惑，高市經發局長廖泰翔允諾，市府會設窗口協助。

國道7號自2007開始可行性研究，歷經15年推動（10年環評），在中央、地方合作下，前年終於通過環評審查，去年3月獲中央核定。

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國7總長度約23公里、總經費1357.9億元，北接國道10號仁武系統交流道，南端為高雄小港大林埔，經過仁武、鳥松、鳳山、大寮、林園、小港等區，共設5處交流道、兩處系統交流道，預定今年動工、2030年完工。

交通單位評估國7通車後，將可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段（仁武到鼎金系統）約29%交通量，台88目前最瓶頸路段（五甲-鳳山）也會減少約30%交通量。

高市議員邱俊憲表示，國7近期啟動徵收說明，規劃路線上共有1600餘位私有地所有權人，原預計有650棟建物受影響，經細算後降為565棟。

他進一步提醒，這565棟建物絕大部分都是廠房，這些業主並非都不願搬，只是不知道能去哪裡，雖然主責單位是高速公路局，建議高市府也應該有個窗口，在能力範圍內針對屋主需求提供必要協助。

經發局長廖泰翔指出，市府已注意到國7沿線建物情況，包括部分廠商可能面臨周邊土地被零星切割的狀況，他承諾將設置對接窗口並儘速與高公局聯繫，蒐集沿線廠商相關訊息，提供相關協助。

除了廠房面臨搬遷問題，高市議會國民黨團日前拜會立法院長韓國瑜時，也針對國7建設提出訴求，希望立法院能夠支持這項高雄重大建設，並促成此案加速推進，完善大高雄交通路網，也強化林園大寮交通安全。

國道7號啟動徵收作業，圖為去年國7公聽會場景。（資料照）

國7預定今年動工，圖為公聽會場景。（資料照）

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