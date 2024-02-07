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台北市抽驗台糖4產品 未檢出瘦肉精

台中市衛生局日前驗出台糖安心豚豬肉片含有西布特羅瘦肉精。（台中市衛生局提供）

台中市衛生局日前驗出台糖安心豚豬肉片含有西布特羅瘦肉精。（台中市衛生局提供）

2024/02/07 20:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕近來台中市衛生局驗出台糖「安心豚梅花肉片」含瘦肉精西布特羅，引發軒然大波。台北市衛生局除要求同批產品立刻下架外，也要求通路預防性下架同品項的非同批產品並抽驗當中4件產品檢驗結果今（7日）出爐，均符合規定。

台北市衛生局表示，此次分別至台灣糖業股份有限公司下游商「台糖公司商品行銷事業部台北營業所」、「台北農產運銷公司」、「台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台北興隆直營店」、「全聯實業股份有限公司中山德惠分公司」、「台灣糖業股份有限公司職工福利委員會台北區域分會」等處稽查，都沒有與違規台糖安心豚梅花肉片同批產品在架上。

衛生局指出，除「台糖公司商品行銷事業部台北營業所」為辦公室及倉庫外，另針對其餘4家抽樣檢驗，由身為衛福部食藥署認證實驗室的衛生局檢驗科，以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法─乙型受體素類多重殘留分析（MOHWV0041.05）」進行21項乙型受體素（含西布特羅，Cimbuterol）檢驗，結果均未檢出。

初步檢驗結果顯示，目前還沒有不符規定產品流向台北市的具體證據，但衛生局強調還是會以消費者食安、健康與消費信心為考量，持續進行跨域聯防，協助釐清、追查流向，嚴防食安問題。

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