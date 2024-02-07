藍委廖偉翔籲檢調查瘦肉精案 台糖：配合提供資料「只想要真相」

新科立委廖偉翔（中）及羅廷瑋（右）要求檢調介人調查瘦肉精疑雲。（記者蘇金鳳攝）

2024/02/07 19:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台糖梅花豬複檢被檢出含瘦肉精「西布特羅」O.002PPM，國民黨新科立委廖偉翔今天在台中市召開記者會，強調連食藥署也確認該盒豬肉被驗出西布特羅，將要求檢調單位出面調查；台糖公司副總蕭基淵表示，台糖沒有進口豬肉，也沒有使用其他豬農的豬肉，從配種、飼養到銷售一條龍，全部都是台糖公司自有，此事對台糖商譽影響甚鉅，會協助政府把真相追出來，台糖只想要知道真相。

廖偉翔今天下午在台中市召開記者會，表示台糖梅花豬遭驗出有西布特羅是事實，衛福部次長王必勝說是台中市政治操作，站在人民食安最高標準，不應用政治化來操作。其次，為何有西布特羅出現，令人匪夷所思，希望農業部繼續追查為何有，請農業部把飼養用藥紀錄及進出口的檢驗單公開。

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廖偉翔表示，中央說是單一事件，查不出來就請檢調出來，好像是說同一批都沒有問題，好像是有人下毒或者刻意為之，是否轉交檢調調查為何會有西布特羅出現？經濟部及台糖公司要明確追查及交待，為何肉品會出現西布特羅？農業部說是單一個案不是系統性有問題，而系統沒有問題，怎會有單一個案，要求農業部要說清楚。

國民黨立委羅廷瑋表示，現在網路上都說只查出一盒，PPT有特定帳號揣測台中市政府下毒，傷害台中市政府全體員工，這是很食安問題，不是政治立場，王必勝說清楚講明白。

台糖公司副總蕭基淵表示，台糖沒有進口豬肉，也沒有使用其他豬農的豬肉，從配種、飼養到銷售一條龍，全部都是台糖公司自有，請消費者放心，台糖有2個飼料工廠，所有檢驗都合格，台糖公司一定會配合，提供飼養資料來追查。

蕭基淵表示，台糖公司從未使用西布特羅，在國內也無人在用也非動物用藥，台糖更不可能去買，台糖沒有公權力，會協助政府部門把真相追出來，此事件影響商譽很大，產品受影響收到客訴，台糖只想知道真相。

農業部防檢署副署長徐榮彬表示，農業部從源頭牧場採血、採毛、採飼料，甚至擴大台糖所有豬隻，都沒有檢測到，在後端肉品市場，總數量298件都沒有檢出，以往每年6千件21種乙型受體素都沒有檢出。

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