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辣椒粉檢出工業色素 新北抽驗同批原料送驗

新北市衛生局查核全聯超市是否販售涉嫌違規使用工業色素的辣椒粉，現場皆已下架。（衛生局提供）

新北市衛生局查核全聯超市是否販售涉嫌違規使用工業色素的辣椒粉，現場皆已下架。（衛生局提供）

2024/02/07 20:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今天（7日）下午接獲雲林縣衛生局通知，濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」（有效日期：2025.12.12），產品檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，新北派員至該公司稽查，業者可出具近期自主送驗的合格報告，衛生局已抽驗同批紅辣椒粉原料送驗。

新北市衛生局表示，上述產品檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，其「紅辣椒粉」原料由轄內的保欣企業股份有限公司從中國進口，衛生局獲報後立即派員前往該公司稽查，現場為進口業者的辦公室，紅辣椒粉自中國進口後，以原包裝出貨至濟生公司斗六廠，製成四合一調味料組合，現場可出具紅辣椒粉近期自主送驗、未檢出蘇丹色素的檢驗報告。

衛生局表示，為釐清事件原因，現場抽驗同批紅辣椒粉原料送驗，若檢驗結果確認檢出非准用的色素，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款與第49條第1項，處業者7年以下有期徒刑、拘役或併科8000萬元以下罰金。

另外，據雲林縣衛生局通知，違規產品銷售通路為全聯，新北市衛生局隨即查核10家全聯超市，皆已接獲總公司通知下架，現場未見違規品在架上販售，新北市衛生局持續配合雲林縣衛生局追查、釐清案情。

衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程管理，避免觸法。

新北市衛生局接獲雲林縣衛生局通知，濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」（有效日期：2025.12.12），產品檢出工業用染料「蘇丹色素3號」。（衛生局提供）

新北市衛生局接獲雲林縣衛生局通知，濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」（有效日期：2025.12.12），產品檢出工業用染料「蘇丹色素3號」。（衛生局提供）

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