辣椒粉檢出工業色素 新北抽驗同批原料送驗
2024/02/07 20:33
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局今天（7日）下午接獲雲林縣衛生局通知，濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」（有效日期：2025.12.12），產品檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，新北派員至該公司稽查，業者可出具近期自主送驗的合格報告，衛生局已抽驗同批紅辣椒粉原料送驗。
新北市衛生局表示，上述產品檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，其「紅辣椒粉」原料由轄內的保欣企業股份有限公司從中國進口，衛生局獲報後立即派員前往該公司稽查，現場為進口業者的辦公室，紅辣椒粉自中國進口後，以原包裝出貨至濟生公司斗六廠，製成四合一調味料組合，現場可出具紅辣椒粉近期自主送驗、未檢出蘇丹色素的檢驗報告。
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衛生局表示，為釐清事件原因，現場抽驗同批紅辣椒粉原料送驗，若檢驗結果確認檢出非准用的色素，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款與第49條第1項，處業者7年以下有期徒刑、拘役或併科8000萬元以下罰金。
另外，據雲林縣衛生局通知，違規產品銷售通路為全聯，新北市衛生局隨即查核10家全聯超市，皆已接獲總公司通知下架，現場未見違規品在架上販售，新北市衛生局持續配合雲林縣衛生局追查、釐清案情。
衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程管理，避免觸法。