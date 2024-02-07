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2024台中媽祖國際觀光文化節 大年初四起跑

2024台中媽祖國際觀光文化節宮廟風華2月分活動場次（市府提供）

2024台中媽祖國際觀光文化節宮廟風華2月分活動場次（市府提供）

2024/02/07 20:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過兩天就是龍年，「2024台中媽祖國際觀光文化節」將於春節假期熱鬧起跑，第一場「宮廟風華」系列配合新社九庄媽遶境時間，2月13日（大年初四）由台中木偶劇團在新社區新社高中停車場率先登場，系列活動將持續至5月18日止，民眾可在龍年春節與媽祖同行欣賞精彩表演。

台中媽祖國際觀光文化節舉辦多年，邀請在地傑出團隊及全國優質團隊演出，讓國內外民眾透過表演團隊匯演，行遍台中媽祖宮廟，深刻瞭解媽祖信仰與在地文化。今年延續「媽祖同行」主題，將邀請超過30組優質團隊接力演出，歡迎民眾一同體驗結合藝術與宗教的文化盛典。

首場活動訂於2月13日（大年初四）晚上7點，由台中木偶劇團在新社區新社高中停車場演出，歡迎民眾順道至新社走春！接著在元宵節前夕2月23日（五）晚上7點安排2場演出，包含大里杙福興宮邀請HOt SHOCk、踢踏電台和街頭藝人周子益演出，台中樂成宮邀請到雲火INFERNO火舞團、皇媂樂團及優尼客表演。

在2月24日（六）元宵節當晚7點則有3場演出同步登場，包括大甲鎮瀾宮元宵晚會邀請到台中文威龍獅戰鼓團、極至體能舞蹈團、道格拉斯（雙人雜耍表演）、綠龍（大提琴&中國笛合奏）、藝人How Z、陳華、All In 5表演；大庄浩天宮邀請黃裕翔、凡徒表演藝術、街頭藝人廖訓佑和永寧社區寧之舞舞蹈班共同匯演，南屯萬和宮則邀請國光歌劇團演出。

文化局表示，4月起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等，也將陸續邀請金宇園掌中劇團、妙璇舞蹈團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊帶來演出。

2024台中媽祖國際觀光文化節即將登場（中市府提供）

2024台中媽祖國際觀光文化節即將登場（中市府提供）

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