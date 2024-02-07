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中部春節走春、賞櫻 搭大眾運輸工具省時、享折扣

台中區監理所鼓勵民眾春節期間出遊，多搭乘大眾運輸工具，可享有多項優惠。（記者陳建志攝）

台中區監理所鼓勵民眾春節期間出遊，多搭乘大眾運輸工具，可享有多項優惠。（記者陳建志攝）

2024/02/07 19:49

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節連假即將到來，民眾外出前往彰化鹿港、南投日月潭、清境，以及武陵櫻花季，台中區監理所鼓勵大家多利用大眾運輸工具出遊，可享有轉乘優惠、國道客運票價優惠、台灣好行路線等優惠；武陵櫻花季期間台中端則有規劃梨山到武陵農場路線，每日提供3班次，以原車去返方式搭乘，建議民眾可透過「TBS台北轉運站」APP預購梨山到武陵農場車票。

台中區監理所表示，農曆春節期間為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具出遊，推出多項客運優惠措施，包括轉乘優惠（一段票或基本里程免費）、國道客運票價優惠（平日或85折優惠）、台灣好行路線優惠（5折優惠）等，詳情可到公路局官網查詢。

另外，櫻花季即將到來，今年的武陵櫻花季自2月8日至2月29日止，想前往武陵農場賞櫻的民眾務必注意相關交通管制措施，花季期間正好碰上農曆春節連續假期，為避免車多壅塞，建議多利用大眾運輸前往賞櫻。

台中區監理所所長楊聰賢表示，今年的武陵櫻花季期間台中端有規劃梨山到武陵農場路線，每日提供3班次，以原車去返方式搭乘，建議民眾可透過「TBS台北轉運站」APP預購梨山到武陵農場車票（含武陵農場門票），目前每日尚有車票可預售，歡迎民眾多加利用，詳情及相關路線資訊可至公路局「武陵農場櫻花季疏運」專區查詢。

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