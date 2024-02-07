為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

以書香閱讀走春 搖籃閱讀市集2/11美濃文創園區熱鬧登場

薛伯輝基金會贈送美濃國中小學子每人每張200元圖書券，總計3000張，可用於市集購書。（高市客委會提供）

薛伯輝基金會贈送美濃國中小學子每人每張200元圖書券，總計3000張，可用於市集購書。（高市客委會提供）

2024/02/07 16:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃文創園區大年初二、初三（11、12日）將舉辦1場「搖籃閱讀市集－想想繪本世界」活動，現場除展出多達2000多册故事繪本，安排有15位說書老師輪番上台說故事，並有音樂表演、共融藝術創作和傳統美食市集，歡迎大小朋友以書香閱讀走春。

主辦單位財團法人薛伯輝基金會執行長蔡瑛珠表示，活動從初二、初三下午3點到晚上8點，現場集結70多家出版社和10多家獨立書店，展出2000多册故事繪本，15位說書老師將輪番上台說書導讀，20名美濃在地老師也將陪伴大小朋友一起閱讀。

除繪本分享，另安排有共融藝術創作、青年藝術家現場創作，大樹下電影院和山狗大樂團、地磨兒國小合唱團、吉東國小客語合唱團等音樂演出，現場並集結美濃在地小農、族群多元的異國與傳統美食攤位市集。

高市客委會主委楊瑞霞表示，客家人向來注重耕讀傳家，尤其美濃人鼓勵孩子勤奮讀書，百年來造就美濃擁有「博士之鄉」美名，客委會此次與文化部配合活動共同推動閱讀，薛伯輝基金會贈送美濃國中小學子每人每張200元圖書券，總計3000張，可用於市集購書，讓故事繪本陪伴孩子從小建立閱讀習慣。

值得一提的是，為營造活動現場最佳視覺，增添過年熱鬧氣氛，基金會特地力邀台北建築師王重平為閱讀市集展埸設計，王重平以500個蔬菜水果籃組合成書架陳列繪本，表現客庄「耕讀傳家」的文化風情，蔬菜水果籃由新台塑膠公司贊助，更多活動訊息可洽基金會臉書專頁，洽詢電話：07-6819265。

「搖籃閱讀市集－想想繪本世界」活動大年初2、初3將在高雄美濃文創園區熱鬧登場。（圖由高市客委會提供）

「搖籃閱讀市集－想想繪本世界」活動大年初2、初3將在高雄美濃文創園區熱鬧登場。（圖由高市客委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
春節應景蔬菜便宜 過年多吃菜沒負擔
2024/02/07 15:50

春節應景蔬菜便宜 過年多吃菜沒負擔
基隆4醫院春節急診不打烊 衛福部基隆醫院、新昆明醫院有看診
2024/02/07 15:28

基隆4醫院春節急診不打烊 衛福部基隆醫院、新昆明醫院有看診

東區副都心推小巨蛋 金店面迎大商機
財神爺與舞獅現身桃機發送糖果 與旅客同歡感受濃厚年節氛圍
2024/02/07 15:27

財神爺與舞獅現身桃機發送糖果 與旅客同歡感受濃厚年節氛圍
寒假作息亂 國教署推「五正四樂」健康心理及生活型態
2024/02/07 15:04

寒假作息亂 國教署推「五正四樂」健康心理及生活型態

電競大神與藝人玩家號召共闖《永劫無間》
生活今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播