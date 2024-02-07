以書香閱讀走春 搖籃閱讀市集2/11美濃文創園區熱鬧登場

薛伯輝基金會贈送美濃國中小學子每人每張200元圖書券，總計3000張，可用於市集購書。（高市客委會提供）

2024/02/07 16:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄美濃文創園區大年初二、初三（11、12日）將舉辦1場「搖籃閱讀市集－想想繪本世界」活動，現場除展出多達2000多册故事繪本，安排有15位說書老師輪番上台說故事，並有音樂表演、共融藝術創作和傳統美食市集，歡迎大小朋友以書香閱讀走春。

主辦單位財團法人薛伯輝基金會執行長蔡瑛珠表示，活動從初二、初三下午3點到晚上8點，現場集結70多家出版社和10多家獨立書店，展出2000多册故事繪本，15位說書老師將輪番上台說書導讀，20名美濃在地老師也將陪伴大小朋友一起閱讀。

請繼續往下閱讀...

除繪本分享，另安排有共融藝術創作、青年藝術家現場創作，大樹下電影院和山狗大樂團、地磨兒國小合唱團、吉東國小客語合唱團等音樂演出，現場並集結美濃在地小農、族群多元的異國與傳統美食攤位市集。

高市客委會主委楊瑞霞表示，客家人向來注重耕讀傳家，尤其美濃人鼓勵孩子勤奮讀書，百年來造就美濃擁有「博士之鄉」美名，客委會此次與文化部配合活動共同推動閱讀，薛伯輝基金會贈送美濃國中小學子每人每張200元圖書券，總計3000張，可用於市集購書，讓故事繪本陪伴孩子從小建立閱讀習慣。

值得一提的是，為營造活動現場最佳視覺，增添過年熱鬧氣氛，基金會特地力邀台北建築師王重平為閱讀市集展埸設計，王重平以500個蔬菜水果籃組合成書架陳列繪本，表現客庄「耕讀傳家」的文化風情，蔬菜水果籃由新台塑膠公司贊助，更多活動訊息可洽基金會臉書專頁，洽詢電話：07-6819265。

「搖籃閱讀市集－想想繪本世界」活動大年初2、初3將在高雄美濃文創園區熱鬧登場。（圖由高市客委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法