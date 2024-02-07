太扯！ 高雄中正高工人行道改建 「神木級菩提樹」慘遭斷頭

「森林城市協會」理事長莊傑任怒指，中正高工施作人行道工程，竟粗暴砍掉10棵以上的大樹，包含1棵「神木級的菩提樹」。（圖擷自「高雄愛樹人」臉書粉專）

2024/02/07 09:33

首次上稿 02-06 23:52

更新時間 02-07 09:33（新增教育局說法）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕真是太誇張!高雄市中正高工最近要施作人行道改建工程，竟然直接砍掉10棵大樹，其中包含1棵護樹團體稱為「神木級的菩提樹」；對此，高雄市工務局指這段人行道是學校管理 ，但校方並未對砍樹一事回應；教育局今（7日）則表示，因菩提樹樹根隆起範圍廣泛，有民眾行經該處跌倒受傷，經專家會勘，認定有緊急安全之虞，校方才移除。

請繼續往下閱讀...

諷刺的是，高雄市政府去年7月1日才在工務局成立公園處，專門負責樹木養護、公園管理等工作，希望對於景觀與樹木保護工作更加落實，但對於學校管理的樹木，卻猶如化外之地，任由校方亂砍樹。

高雄「森林城市協會」理事長莊傑任指出，中正高工施作人行道改建工程，竟然粗暴砍掉10棵以上的大樹，包含1棵「神木級的菩提樹」，這棵3人無法環抱的老樹，如同吳哥窟與結構共生的菩提老樹，生長狀況、安全、健康各方面都很不錯，看到被砍除，心裡只有遺憾。

附近民眾說，「神木級的菩提樹」至少有3、40年以上樹齡，學校外的人行道寬度約有6公尺，雖然老樹的氣根會亂長，但也不需要全砍光，對於草率砍樹的做法不以為然。

莊傑任認為，人行道極寬，其實可以讓出一點空間，給這些巨大又有價值性的老樹共存，真的需要砍樹嗎?

對此，高雄市工務局表示這段人行道是由學校管理；校方則未對砍樹一事做出回應。

「高雄愛樹人」臉書粉專今晚披露此事，引起網友眾怒說，高雄樹木被砍頭的事，永遠沒有止境，點名要「市長陳其邁出來震怒一下!」

高雄市教育局今早說明，有民眾反映中正高工旁二聖路通學步道的花台狹隘，樹木生長環境不佳，造成樹木竄根而破壞通學步道，配合年後將進行通學步道工程，去年11月申請移除23株樹木，邀請專家學者現場會勘，逐一檢視後，同意先移除8株樹根已竄根且有傾倒安全的樹木。

教育局強調，中正高工於今年1月再接獲民眾陳情反映，菩提樹樹根隆起範圍廣泛，行經該處跌倒受傷，現仍產生後續賠償爭議，且地方對於二聖一路步道不平整，持續建議改善，學校因此於1月16日洽請專家學者會勘及建議，並經認定有緊急安全之虞，於1月29日進行移除作業。

教育局於獲得訊息後，已請學校立即暫停相關作業程序，並完善相關安全措施，確保通行安全，後續將釐明辦理情形，若有違反規定，將依規定處理；教育局並重申學校進行樹木修剪、移植及移除，均應依照規定辦理。

「神木級的菩提樹」（右）「生前」英姿。（圖擷自「高雄愛樹人」臉書粉專）

「神木級的菩提樹」遭斷頭。（圖擷自「高雄愛樹人」臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法