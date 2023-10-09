雙十連假第3天 台南湧進逾50萬人潮

台南黃金海岸海潮市集吸引大批遊客到訪。（台南市政府提供）

2023/10/09 16:05

〔記者王姝琇／台南報導〕雙十連假台南市各景點活動皆迎來大批觀光人潮，連假第3天截至今天中午旅遊人次已突破50萬。市長黃偉哲表示，國慶晚會昨晚歡騰落幕，感謝逾萬名海內外僑胞及民眾不畏風雨到場共襄盛舉；明天國慶日，歡迎民眾帶著家人朋友一起來台南探訪古蹟、品嚐美食、欣賞藝術，讓台南市在連假中更加繽紛多彩。

觀旅局表示，雙十連假第3天，截至中午12點累計旅遊人次已逾50萬，其中國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等，古蹟園區周邊主要景點人潮累計逾26萬人次到訪，安平老街與運河碼頭港濱軸帶、新化老街、鹽水老街及菁寮老街逾10萬人到訪遊逛採買。

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台南各地景點、美食小吃攤商人潮熙熙攘攘，One Piece海潮慶典趁雙十連假將偉大的航道延伸到黃金海岸，舉辦海潮市集2天吸引逾8千人次參觀，許多大朋友小朋友搶著和魯夫及索隆合照。十鼓文創園區今年特別舉辦了十鼓韓瘋秀逾萬人造訪。山上水道博物館舉辦台南國際音樂節、善糖文化園區推曲水流觴茶席體驗門票優惠、頑皮世界雙十動物大遊行，還有移師德元埤的台南市水域遊憩體驗等各景點活動遍地開花。

觀旅局長林國華表示，明天是國慶日，邀請大家一起來德元埤荷蘭村參加「快閃慶雙十」活動，上午10時30分起，邀請大小朋友來草地用小風車插出「10」圖樣，慶祝國慶日及風車節10歲生日。另外，關子嶺溫泉美食節即將在10月14日舉辦由「不動明王」領軍的開幕夜祭，歡迎市民朋友們一起來與神同行。

山上水道博物館特別邀請台北愛樂交響樂團進行現場表演。（台南市政府提供）

台南安平One Piece海潮慶典晚間定時舉辦燈光秀吸引民眾圍觀。（台南市政府提供）

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