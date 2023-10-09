為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雙十連假第3天 台南湧進逾50萬人潮

台南黃金海岸海潮市集吸引大批遊客到訪。（台南市政府提供）

台南黃金海岸海潮市集吸引大批遊客到訪。（台南市政府提供）

2023/10/09 16:05

〔記者王姝琇／台南報導〕雙十連假台南市各景點活動皆迎來大批觀光人潮，連假第3天截至今天中午旅遊人次已突破50萬。市長黃偉哲表示，國慶晚會昨晚歡騰落幕，感謝逾萬名海內外僑胞及民眾不畏風雨到場共襄盛舉；明天國慶日，歡迎民眾帶著家人朋友一起來台南探訪古蹟、品嚐美食、欣賞藝術，讓台南市在連假中更加繽紛多彩。

觀旅局表示，雙十連假第3天，截至中午12點累計旅遊人次已逾50萬，其中國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等，古蹟園區周邊主要景點人潮累計逾26萬人次到訪，安平老街與運河碼頭港濱軸帶、新化老街、鹽水老街及菁寮老街逾10萬人到訪遊逛採買。

台南各地景點、美食小吃攤商人潮熙熙攘攘，One Piece海潮慶典趁雙十連假將偉大的航道延伸到黃金海岸，舉辦海潮市集2天吸引逾8千人次參觀，許多大朋友小朋友搶著和魯夫及索隆合照。十鼓文創園區今年特別舉辦了十鼓韓瘋秀逾萬人造訪。山上水道博物館舉辦台南國際音樂節、善糖文化園區推曲水流觴茶席體驗門票優惠、頑皮世界雙十動物大遊行，還有移師德元埤的台南市水域遊憩體驗等各景點活動遍地開花。

觀旅局長林國華表示，明天是國慶日，邀請大家一起來德元埤荷蘭村參加「快閃慶雙十」活動，上午10時30分起，邀請大小朋友來草地用小風車插出「10」圖樣，慶祝國慶日及風車節10歲生日。另外，關子嶺溫泉美食節即將在10月14日舉辦由「不動明王」領軍的開幕夜祭，歡迎市民朋友們一起來與神同行。

山上水道博物館特別邀請台北愛樂交響樂團進行現場表演。（台南市政府提供）

山上水道博物館特別邀請台北愛樂交響樂團進行現場表演。（台南市政府提供）

台南安平One Piece海潮慶典晚間定時舉辦燈光秀吸引民眾圍觀。（台南市政府提供）

台南安平One Piece海潮慶典晚間定時舉辦燈光秀吸引民眾圍觀。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
時速不到40！國5恐一路塞到深夜
2023/10/09 12:56

時速不到40！國5恐一路塞到深夜
健康網》連假餐點熱量大公開！ 營養師：這樣配恐飆1358大卡
2023/10/09 12:53

健康網》連假餐點熱量大公開！ 營養師：這樣配恐飆1358大卡

宏匯廣場3週年慶 搶攻國慶商機再推獨家優惠
桃機快閃演出慶國慶 「炫FOOD嘉年華」延長1個月
2023/10/08 22:09

桃機快閃演出慶國慶 「炫FOOD嘉年華」延長1個月
雙十連假修繕不休假 黃偉哲關懷獨老慰勞「做工行善團」
2023/10/08 16:55

雙十連假修繕不休假 黃偉哲關懷獨老慰勞「做工行善團」
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播