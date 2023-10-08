雙十連假修繕不休假 黃偉哲關懷獨老慰勞「做工行善團」

台南市長黃偉哲視察李姓獨居老翁的住家環境問題。（南市府勞工局提供）

2023/10/08 16:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府勞工局「做工行善團」修繕不因雙十連假而停歇，希望幫助弱勢家庭早日建造好希望家園，8日市長黃偉哲到南區探視李姓獨居貧戶老翁，到現場勘察及確認施工進度，並感謝志工犧牲假日修繕房屋。

黃偉哲表示，本戶獨居老翁是市府團隊跨局處全面防治登革熱時，發現其家戶門窗紗網破損嚴重，恐有病媒蚊入侵叮咬，對年邁李老先生造成極大的健康威脅；此外，還有屋頂漏水與電線老舊等問題。勞工局「做工行善團」立即啟動修繕會勘、安排修繕期程，以改善李老先生居住環境。

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黃偉哲指出，「做工行善團」修繕的房屋已經完成237戶，在他市長任內則是完成156戶，很感謝志工們的熱心奉獻，期待有更多人加入志工行列，讓府城更有人情味，使有需要的人得到幫助與溫暖。

8日到場為李翁修繕住處的志工，包括水泥、電氣、土木、油漆等約40人。勞工局說明，77歲的李姓獨老住在南區鹽埕路，房屋外觀很糟糕，瓦片堆疊的屋頂年久失修、破損不堪，天花板大面積塌陷露天，老翁只用1根桿子勉強撐著半塌的天花板，屋頂僅能用塑膠布、帆布等遮蔽破洞處，但擋水功能有限，下雨天還是會漏水，家中亦有多處需要整修，卻因經濟困難無法修繕。

李翁南區住宅目前施作進度已完成電線配置、崩壞屋頂拆除及搭建鐵厝。市府環保局及南區清潔隊協助清理廢棄物，8日由泥水業職業工會、電氣職業工會進行牆壁粉光及貼磁磚與臥室、廚房電線配置、燈具、廚具安裝施工，再搭配台南市木工職業工會做牆壁美化板、天花板輕鋼架施工。

而南區鯤鯓路1處火災戶也由電氣職業工會進行電線配置、燈具安裝施工，後續再由泥水及油漆工會接力完工；另，木工工會亦出動1組志工前往東區府連路，替陳姓一家人進行修繕，該戶由實物銀行黃社工通報，案主68歲陳女士獨自扶養3名重度身障的孩子，平時省吃儉用，相當辛苦，由修繕志工協助改善居住環境。

南市勞工局長王鑫基表示，雙十連假，做工行善志工團隊不乏家庭成員，一起出動做公益、凝聚家庭力。泥水業職業工會家庭志工有：陳克銘（父）陳柏融（子）、陳文招（夫）張文珍（妻）陳竣昇（子）；電氣職業工會家庭志工:陳文加（夫）蔡桂芳（妻）陳盟吉（子）、 謝明泰（夫）李淑玲（妻）；南市勞工志願服務協會家庭志工:梁志男（夫）林佳香（妻），這些家庭志工在服務過程中展現絕佳專業默契與效率，讓雙十連假更具意義。

台南市長黃偉哲（左一）檢視李姓獨居老翁的住家環境問題。（南市府勞工局提供）

台南市長黃偉哲利用雙十連假慰勞勞工局做工行善團的志工伙伴。（南市府勞工局提供）

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