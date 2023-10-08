桃機快閃演出慶國慶 「炫FOOD嘉年華」延長1個月

桃園國際機場今日安排踢踏舞者和銅管樂手，揮舞國旗在航廈大廳快閃演出慶祝雙十國慶。（桃機公司提供）

2023/10/08 22:09

〔記者丁奕／台北報導〕雙十連假期間，桃園國際機場特地安排踢踏舞者和銅管樂手，揮舞國旗在航廈大廳快閃演出，慶祝雙十國慶。此外也同時宣布進行中的桃園機場「炫FOOD嘉年華」消費折扣活動延長一個月，將延至11月10日。

今（8）日5位踢踏舞者早已隱身在桃園機場第一航廈大廳的人群中，腳步隨著5位銅管樂手的音樂而起，動作整齊劃一，吸引不少民眾駐足觀看，舞者手持國旗祝台灣生日快樂。

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機場公司表示，截至9月底累計旅客運量已達2493萬人次；雙十慶連假是今年最後一個連續假期，更出現明顯出國旅遊潮，疏運期間日運量較9月平均運量增加15％。

機場公司指出，其偕同CIQS單位、航空、地勤、商業等服務夥伴，致力提供旅客安全、智慧、高效率及有感溫暖的旅運服務之餘，也致力營造旅遊驚喜，安排踢踏舞及銅管五重奏搭配而成的「踏響號角」，8日、9日在一、二航廈快閃表演，吸引旅客目光，沉浸在輕鬆歡愉的藝文氛圍中，舒緩旅途的壓力。

機場公司表示，自中秋連假開跑的「炫FOOD嘉年華」獲熱烈迴響，活動將延長一個月至11月10日，讓更多民眾有機會嚐美食、買特產享折扣，活動提供等值超過300萬元的4萬份抵用券，旅客只要加入「桃園機場Taoyuan Airport」官方LINE好友，並在機場餐廳及伴手禮商店消費，滿額立即享有50元至100元不等的現場折扣。

此外小犬颱風目前位於香港南方，未來撲向中國海南島，台灣虎航IT305 桃園－澳門航班延後至10月9日下午4點50分起飛，航班編號調整為IT2305；IT306澳門－桃園航班延後至10月9日晚間7點半起飛，航班編號調整為IT2306。實際的航班情況，將依天氣狀況調整，仍以各機場公佈為準。

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