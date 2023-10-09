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教育部育兒廣告惹議 吳思瑤：每個人的喜好都應被尊重

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

2023/10/09 14:01

〔記者謝君臨／台北報導〕教育部上月推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，不料卻引發爭議，該部緊急下架影片並道歉，今（9）日再透過臉書小編發布公開聲明致歉。對此，立法院教育及文化委員會民進黨立委吳思瑤批評：「教育部的廣告，大錯特錯了；除了道歉下架，更應該深刻反省。」她並強調「每一個人的喜好都應該被尊重。」

教育部「0-6歲國家一起養」30秒宣傳廣告，內容為一名「雙寶爸」拿錢給媽媽拜託幫忙代收「公仔」包裹，不但被老媽質疑都當爸爸了還玩那些「尪仔」，錢也被擅自決定拿去買「更有用的東西」，原本買公仔的資金，被挪去買嬰幼兒的玩具和圖書還沾沾自喜。廣告片一出立刻引發爭議，網路上負評如潮。

「喜歡公仔，有錯嗎？教育部的廣告，大錯特錯了。」吳思瑤表示，教育部「0-6歲國家養」的廣告片惹議，讓人遺憾。除了道歉下架，更應該深刻反省。

她說，片中愛買公仔的男主角被套上不成熟、不務實的既定偏見印象，也無形間吹捧唯有育兒才是對家庭的正面貢獻。也許在一般家庭的日常，確實會出現這樣的場景，但國家廣告出現此種刻板觀念，就是不能接受的，更何況是本該由下而上倡議多元、開放及尊重每一個個體差異的教育部。

吳思瑤指出，這確實是教育思維中進步與傳統的拔河。保守社會普遍重視個人養成的「功利」與「實用」，與現代社會鼓勵的「多元」「創新」，存有鴻溝亟待弭平。而教育，正是因應社會變遷與接軌時代發展最重要的場域。

她也提及，幾年來，她努力在教文委員會推翻「重理工、輕人文」的育才取向，顛覆「硬實力大於軟實力」的課程規劃，更倡議由STEM教育核心著重於科學（Science）、 科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math），再擴充加入藝術（Art），成為更跨領域、更整合性的STEAM教育。這些政策思維的改變，就是促進教育多元性的實踐。

吳思瑤強調，唯有獲得均衡的發展，才能真正平等被對待。每一個人的喜好都應該被尊重，我們也應該學習真心誠意去接受每一個人的差異及選擇。

她說：「我沒有結婚，沒有生兒育女，但我的人生沒有因此而黯淡無光，對社會的貢獻沒有弱化及打折。我喜歡文化藝術，我愛買公仔玩偶，支持創作、從事藝文產業的消費，應該被大大鼓勵。」

最後，吳思瑤也提到：「文博會剛落幕，走一趟最夯的花博園區IP授權展區，就知道ACG產業受歡迎的程度。賴清德副總統親自去朝聖，而我也荷包大失血，用具體行動支持動漫創作，買公仔挺文化！」

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