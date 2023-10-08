倒讚數破4000！ 教育部下架 「0-6歲國家養」爭議廣告

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告惹議，倒讚數飆破4000。（圖擷自中華民國教育部YouTube，現已刪除）

2023/10/08 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕教育部上個月初推出一支「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是一名已婚、育有2名子女的男性拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把貨款挪做它用，拿來買育兒用品，影片一出立刻引發爭議，不少網友留言質疑，根本是反效果，教育部在YouTube倒讚破4000，今（8日）悄悄下架影片。

政府近期力推「0-6歲國家一起養」政策，教育部上架一支宣傳30秒廣告，內容為一名2寶爸拿錢給媽媽拜託幫忙代收「公仔」包裹，不但被老媽質疑都當爸爸了還玩那些「尪仔」，錢也被擅自決定拿去買「更有用的東西」，原本買公仔的資金，被挪去買嬰幼兒的玩具和圖書。

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廣告影片一出立刻引發爭議，網路上負評如潮，教育部YouTube頻道上倒讚數飆破4000，底下網友狠批，許多留言陸續遭到刪除，但卻湧入更多批評留言，最後教育部悄悄將影片給下架，不過影片早已被備份繼續在網路上流傳。

教育部在YouTube頻道簡介上也發文致歉，稱「有關本部國教署「0-6歲國家一起養」家庭育兒更輕鬆廣告，因腳本規劃造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化之疑慮，本部深表歉意。本部將下架廣告，未來規劃相關廣告亦會審慎檢視，感謝各界給予之監督與意見。」

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