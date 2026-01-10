伊朗示威升溫釀至少62死 傳美軍C-17急飛中東

時常分享軍事消息的社群帳號「@NSTRIKE1231」更PO出影片稱，一架C-17被目擊正從德國飛往中東，懷疑美國可能正為針對伊朗發動大規模打擊進行準備。（圖擷自X）

伊朗因經濟危機引發的反政府示威越演越烈，抗議活動不僅蔓延到許多城市，也傳出已造成至少62人死亡、逾2千人遭拘留。在伊朗國內緊張情勢持續升高之餘，近日也傳出美國空軍C-17全球霸王III運輸機被調往中東與歐洲，有時常分享軍事消息的社群帳號更PO出影片稱，一架C-17被目擊正從德國飛往中東，懷疑美國可能正為針對伊朗發動大規模打擊進行準備。

去年底伊朗爆出經濟問題，伊朗里亞爾（rial）匯率創下歷史新低，加劇通膨壓力，首都德黑蘭市中心隨即爆發抗議活動，之後抗議活動更不斷蔓延，民眾喊出結束伊斯蘭共和國的口號，甚至開始出現暴力事件，抗議活動至今已持續13天。

總部位於美國的「人權活動家通訊社」（HRANA）稱，自12月28日抗議活動開始以來，有超過2277人被捕。「伊朗人權組織」HRANA則表示，有至少62人死亡，其中包含48名抗議者和14名安全人員。

目前伊朗已實施網路封鎖，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）宣稱這些反政府抗議者是麻煩製造者，並指控他們試圖取悅美國總統，質疑抗議者為「破壞者」和「搞破壞的人」。

繼先前表示美國可能會援助抗議者，川普週五也在白宮對伊朗領導人發出新的警告，：「你們最好不要開槍，因為我們也會開槍」、「我們將狠狠打擊要害」。他也提及，美國政府正在密切關注伊朗局勢，但強調任何介入並不意味著會「派遣地面部隊」。英國、德國和法國領導人則在聯合聲明中表示，針對有關伊朗安全部隊暴力行為的報導深表關切，並強烈譴責殺害示威者的行為。

在緊張情勢持續升高之際，時常分享軍事消息的X帳號「@NSTRIKE1231」更PO出影片稱，一架C-17被目擊正從德國飛往中東，懷疑美國可能正為針對伊朗發動大規模打擊進行準備。該文也提到，美國已開始使用重型運輸機向其地區基地運送彈藥和其他軍事裝備。

面對反政府示威燎原，伊朗最高領袖哈米尼強硬回應，「絕不會退讓」。（法新社檔案照）

