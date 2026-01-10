F-16V 飛官搜救中！藍委PO集氣圖 「自己放C位」慘被灌爆

畫面中雙手合十的林倩綺竟佔據了畫面中央將近二分之一的空間，儼然是「救世主」形象。（取自林倩綺Threads）

空軍第五聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V進行夜航訓練，不幸於花蓮豐濱鄉外海墜海，從雷達光點消失，至昨晚間8點超過72小時，截至今天中午則已達88小時，搜救行動仍在進行中。國民黨立委林倩綺昨日在社群平台PO出集氣圖，希望網友一同集氣，希望辛柏毅平安歸來，沒想到圖片赫見她把自己放在中心「C位」，佔據畫面二分之一以上。貼文一出，立刻引發網友大量批評，留言目前已經灌破千則。

林倩綺昨日在Threads上發布集氣圖，表示當天是辛柏毅失聯的第三天，希望大家一同幫忙集氣。不過該張構圖邏輯令網友相當傻眼，畫面中，雙手合十的林倩綺竟佔據了畫面中央將近二分之一的空間，神奇莊嚴的矗立在驚濤駭浪中，儼然是「救世主」形象，而船艦以及戰機，全被模糊處理並縮小置於背景邊緣。

目前該貼文已被破千留言灌爆，網友紛紛表示：「你是立委不是師姐」、「祈願就祈願，還把自己放C位」、「一邊擋國防一邊用AI弄自我感動海報」、「請問現在立委要轉行當師姐了是嗎」、「不用把你的照片貼出來」、「出發點很好但你先別出發」、「把自己放在海浪中是什麼意思？」、「自戀到超級噁心」、「真想知道你跟AI說了什麼能生成這麼自戀的圖」、「砍軍購，這邊吃人血饅頭」。

還有網友發現該圖片中，上尉的「尉」字根本就寫錯了，痛罵：「AI產圖然後不管，交作業」、「要蹭連字都不會寫」、「至少改文字吧」。

